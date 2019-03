Joel González/MÉRIDA

Mario Martínez Laviada se dice afortunado de haber sido invitado para ocupar por segunda ocasión el cargo de Oficial Mayor en el Ayuntamiento de Mérida, pues a sus 53 años de edad tiene la firme convicción de servir a los meridanos, desempeñando una de las funciones más importantes y exigentes del quehacer municipal.

En amena charla en sus oficinas del Palacio Municipal, explica que su responsabilidad es atender a todos los directores municipales para el adecuado funcionamiento de la ciudad, lo cual considera un honor y un orgullo.

Cobijado por la confianza otorgada por el alcalde Renán Barrera Concha y de un equipo de trabajo fuerte y estratégicamente elegido, a diario dirige todos sus esfuerzos para coordinar y operar las funciones de manera libre y responsable.

Su vocación profesional y la disciplina que procura a diario, ayudan a que dedique gran parte de las horas del día a desempeñar su cargo.

Se dijo fanático de la puntualidad, aunque algunas veces durante su labor no resulta tarea fácil, pero está rodeado de colaboradores y expertos en sus áreas, lo cual le permite delegar responsabilidades y supervisar que se cumplan las instrucciones del Cabildo.

“Somos un gran equipo, además tengo el placer de decir que somos una familia, el Ayuntamiento es eso y trabajamos en armonía con lo normal, con un equipo multidisciplinario discutiendo y poniéndonos de acuerdo con las mejores soluciones para servir a la ciudadanía, es el gran reto que tenemos todos los días”, explica.

Aunque bromeó al decir que llega “graduado” al cargo por la experiencia adquirida durante su primer periodo de gestión, considera que la dinámica de la ciudad no es la misma y por tanto, implica mayores retos para ordenar el crecimiento exponencial.

Infancia

Al preguntarle respecto a su infancia, la narró como una etapa maravillosa y feliz no sólo porque vivió y creció en la García Ginerés, una de las colonias más bonitas de la ciudad como la describió, sino porque conoció una etapa de Mérida distinta en la que la avenida Colón era de doble vía, por mencionar un ejemplo.

Su formación académica la desarrolló en el Centro Universitario Montejo (CUM) y en el Tecnológico de Monterrey, donde se graduó como Licenciado en Administración de Empresas (LAE).

Posteriormente, fue invitado a colaborar en un proyecto acuícola en Sisal en una granja de camarón. Años más tarde, ocupó la presidencia de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Yucatán y del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Mi familia y yo siempre hemos estado vinculados a la industria; luego ya casado tuve la fortuna de formar una familia por medio de la adopción, soy papá de tres hijos: Mario, de 20; Fernanda, de 17, y Ale, de 15, además colaboro en temas de apostolados y el principal es Vifac, ahí mi esposa fue presidenta y yo soy consejero nacional”, explicó.

¿Perfume favorito?

Tengo varios, aunque ahora uso el Blue Jean de Versace, que creo que está un poco pasado de moda, pero me gusta.

¿Comida o postre favorito?

Comida favorita ¡todas!, mi cuerpo me delata, pero si tuviera que escoger definitivamente sería queso relleno y de postre, isla flotante.

¿Refrán o frase?

No hay nada más serio que una broma, porque creo que a veces no hay que tomarse las cosas tan en serio. Además, cuando algo se dice en broma tiene un grado de verdad o seriedad.

¿Personaje histórico o familiar favorito?

Soy fan de Winston Churchill porque ganó la Segunda Guerra Mundial y además es Premio Nobel, de algo que poca gente sabe: de Literatura, con “Memorias de la Guerra”.

Lejos de los personajes históricos, soy fan de mis padres, mi papá, a quien extraño mucho, falleció en 2010 y a mi santa madre, quien falleció hace tres años, porque fueron ejemplo vital para mi formación y la de mis hermanos.

¿Qué soñaba ser de grande?

Nunca tuve un sueño especial, que hubiera nacido sabiendo que quería ser algo, pero siempre supe que quise ser algo que tuviera mucho trato con la gente y ahora eso hago, además por eso estudié administración de empresas.

¿Practica algún deporte?

De niño y joven practiqué ejercicio pero siempre fui muy irregular en eso, ahora llevo ocho meses en régimen, camino casi todos los días pero es algo nuevo. Sin embargo, soy de actividades al aire libre como ir de excursión, “camping”, pesca y cacería; tengo la fortuna de conocer casi todo Yucatán. Soy amante de la naturaleza y la pesca.

¿Cómo se relaja?

Me gusta mucho leer y soy aficionado de la historia así que tomo clases de ello desde hace varios años porque me relaja mucho, me gusta el cine, pero la mejor medicina es la convivencia con mis amigos.

¿Grupo o cantante favorito?

Mecano y Luis Demetrio.

¿Noviero?

No, porque estaba dedicado al relajo, de tal suerte que solo tuve una novia y con ella me casé hace 25 años.

¿Cómo define al amor?

Es un compromiso y una maravillosa experiencia de vida.

¿Mejor virtud?

Yo creo que la paciencia y la empatía.

¿Peor defecto?

Soy muy desordenado, pero en mi desorden sé dónde están las cosas.

¿Algo qué mejorar?

En temas laborales, sería administrar mejor mi tiempo y en el personal, ser más disciplinado en mis hábitos alimenticios.