Novedades Yucatán/MÉRIDA

Un colorido cráter de entre 15 y 16 metros de ancho se creó en la superficie de Marte luego de que impactara en el planeta una pequeña roca espacial.

La imagen fue captada en abril pasado por la cámara HiRISE de la sonda espacial Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA, que fotografía al planeta rojo de cerca desde hace más de 13 años.

Se desconoce cuándo se originó el cráter, pero los científicos estiman que surgió entre septiembre del 2016 y febrero de este año.

HiPOD 6 Jun 2019: A Work of Art



An impressionist painting? No, it’s a new impact crater on Mars, formed between Sept 2016 and Feb 2019. What makes this stand out is the darker material exposed beneath the reddish dust. (Special thanks to Nahúm Mendez.)https://t.co/tspasjsG90 pic.twitter.com/T4ml5gfTnH