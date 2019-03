Martha Debayle, una persona extraordinaria

Nalleli Calderón/Mérida

Temas relacionados con los bebés, de pareja, consejos para mamás primerizas, autoconfianza, finanzas, política, entre otros, son algunos de los contenidos que la reconocida periodista Martha Debayle ha compartido en sus redes sociales y su sitio de internet.

En uno de los últimos, denominado “Lo que hacen las personas ‘extraordinarias’” y que forma parte de la lista de sus podcast de oro, habla de cómo serlo, incluso da algunos consejos que a diario sigue para tener éxito en los ambientes en los que se desenvuelve como madre, esposa, periodista y empresaria.

Durante la charla se habla de que para lograr ser una persona extraordinaria se requiere estar enfocado en ser mejor persona en los ámbitos en los que se desarrollen, no en solo ser famoso, hacer dinero o de bondad o maldad, sino que para ser extraordinario hay que ir más allá de las situaciones en las que uno se encuentra todos los días.

Para ser competente haciendo algo, primero se debe ser bueno de manera técnica, tener habilidad para ejecutar las tareas y, la pasión y deseo por hacer las cosas; si no se sabe se aprende, si no sale se practica, pero si no se quiere no hay manera.

Cualquier persona que quiera ser extraordinaria debe ir más allá del contexto y de un conocimiento técnico; viene de adentro, la pasión para ejecutar las acciones. Las personas que se vuelven extraordinarias no claudican y buscan siempre el cómo sí en todo lo que hacen.

Asimismo, debe de haber un plan de trabajo focalizado y definición de lo que a cada quien le mueve, hacer un trabajo interno para encontrar lo que se necesita, lo que apasiona y lo que lo mueve a diario.

Esto significa que estas personas mantienen una actitud positiva, con disposición mental y de ánimo para enfrentar cualquier situación en el entorno, sea positiva o negativa, es la disposición que cada persona tiene en su cabeza y corazón para enfrentar la realidad.

La actitud en la vida no es una eventualidad sino una decisión que se toma a diario. No temen autocriticarse a sí mismos, son tan exigentes con ellos mismos que son su peor juez pero eso no las paraliza sino que las fortalece y renueva.

Son personas que no claudican y superan sus dementores, aquellos que buscan que fracasen o desviar los objetivos, sin embargo, las personas extraordinarias saben administrarlos bien y seguir adelante, además soportan muy bien la envidia de los demás. Tienen altísimo nivel de compromiso y de perfeccionismo.

Debayle destacó que las personas extraordinarias invierten grandes cantidades de tiempo en el diseño de la actividad como en la ejecución.

“Cuántas personas conocen que pasan toda su vida o gran parte de su tiempo pensando en las cosas increíbles que van a hacer y que nunca hicieron, o cuánta gente conocen que todo el día ejecuta y ejecuta y que nunca ven los frutos porque tienen cero estrategias”, platicó Martha Debayle.

La gente que es extraordinaria debe tener sí o sí resultados. La teoría de las 10 mil horas dice que todo lo que hagas por más de 10 mil horas te posiciona como un experto en ello.

Por último, entre risas se calificó como una persona extraordinaria haciendo radio y escorando el closet. El ser extraordinario deja huella, hace la diferencia.

