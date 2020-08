Zaid 'Colorado' Rejón, la nueva apuesta de Max Boxing

MÉRIDA, Yucatán.- En su paso por el amateur ganó todo lo que se le puso en su camino, su fuerte pegada con la zurda cautivó a propios y extraños, se colocó como uno de los mejores prospectos del boxeo yucateco, ahora el joven Zaid “Colorado” Rejón busca emular todos esos éxitos en el profesionalismo y continuar firme en su principal objetivo: ser campeón del mundo.

Zaid, de apenas 16 años de edad, es la nueva apuesta de la empresa Max Boxing, encabezada por el promotor Mario Abraham Xacur, quien tiene plena confianza en que el joven pugilista pueda convertirse en el próximo “Alacrán” Berchelt, por todo lo que obtuvo en el amateur, donde en varias ocasiones fue convocado por la selección nacional. Tuvo un debut triunfal ante David “Anaconda” Barrera, el pasado 14 de marzo en el Gimnasio Polifuncional.

Es tanta la confianza que tienen en Rejón que la promotora de Abraham Xacur lo pondrá como estelarista de la función “Noches de boxeo: Cita en el ring”, la cual se celebrará a puerta cerrada el próximo viernes 28 de agosto en las instalaciones de Grupo SIPSE, empresa que en la década de los setenta se consagró como principal impulsora del boxeo yucateco al realizar un sinfín de funciones en las que brindó la oportunidad a jóvenes peleadores.

Para dicho evento, Zaid Rejón (1-0-0) enfrentará al campechano Carlos Pech (2-2-0), en un combate pactado a cuatro raunds en peso superpluma.

“Estoy muy contento por la oportunidad que se me están brindando, me siento listo para este compromiso, no defraudaré a mi público”, comentó el “Colorado” en una reunión virtual que sostuvo con directivos como Carlos Sáenz Castillo, titular del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY); Santiago Basto Mejía, presidente de la Comisión de box y lucha libre de Mérida, y Mario Abraham Xacur.

El peleador proviene de una familia con gran prestigio y tradición boxística, por lo que desde pequeño tuvo el impulso de sus padres para competir en el ámbito amateur. En la actualidad forma parte del establo de Alfredo Caballero, entrenador del campeón mundial Miguel “Alacrán” Berchelt, en Hermosillo, Sonora.

“Siempre estaré agradecido con el señor Mario Abraham por su confianza, no a todos se les presenta la oportunidad de estar con un entrenador de esa magnitud, he aprendido mucho del profesor Caballero y sus pupilos como Berchelt y Francisco “Gallo” Estrada”, apuntó.

La función del 28 de agosto contará con un total de cinco peleas, dará comienzo a las 21 horas y se contará con protocolos sanitarios similares a las peleas sin público que se han realizado en la Ciudad de México y Estados Unidos.