MÉRIDA.- José Miguel Reytor Molina lleva el gusto por la natación en la sangre, desde a muy temprana edad nació su pasión por la disciplina, gracias a sus padres Miguel Reytor y María José Molina, ya que ellos también son practicantes de dicho deporte. Apenas tiene 12 años, pero poco a poco se ha comenzado a abrir camino, y lo hecho de estupenda manera, como lo hizo en la Copa UANA 2020, en Lima, Perú, donde logró una medalla de oro y cinco de plata.

A sus dos años de edad fue cuando inició en el mundo del nado en el Club Orcas del Centro Deportivo Bancarios y desde ese tiempo ha demostrado mucha hambre de triunfo como la que mostró en Perú.

Para ser su primera experiencia internacional, los resultados fueron estupendos, sobre todo en la prueba de los 200 metros libre, donde sorprendió a propios y extraños al lograr el primer lugar, ya que en el ranking de los tiempos se encontraba en el noveno sitio.

“La verdad no me esperaba que llegara ese triunfo, yo no era para nada favorito pero salí con todo y el resultado se me dio. Me puse muy feliz al recibir la medalla”, comentó Reytor Molina durante su visita a las instalaciones de Novedades Yucatán.

Reytor obtuvo los metales plateados en 50 metros libres, 100 metros libres, 400 metros libres, 200 metros combinados y relevo 4 x50, todos en la categoría infantil de 11-12 años.

“Mis rivales eran de estatura más grande que yo, pero eso no me intimidó en ningún momento. Nunca pensé estar tan pronto en una competencia internacional de esa magnitud, espero poder seguir representando a México en cualquier parte del mundo”, señaló el tritón también estudiante de secundaria.

Para José Miguel lo hecho en territorio andino ya quedó guardado y ahora se enfocará en ganar en el Gran Prix Junior, a realizarse en Monterrey, Nuevo León, a donde estará viajando mañana.

“En Monterrey habrá más posibilidades de ganar, me siento bien preparado para afrontar la competencia. Agradezco a toda la gente”, indicó el joven nadador.