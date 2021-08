Memoria y resistencia desde la poesía

Cuando se habla de resistencia, justicia, memoria e historia solemos trasladarnos a los casos más sonados, varios de ellos inconclusos. Aun con mi ingreso a la universidad hace ya algunos años, el nombre de Efraín Calderón Lara, el Charras, era una incógnita para mí; nada sabía de su lucha social o su amplio impacto en diferentes entornos, mucho menos la relación con el estado de Yucatán y la Universidad. Con el paso del tiempo fui más consciente de esta figura, lo que hoy me hizo retomar un libro que cumple su décimo aniversario: “Persistencia del tiempo”, de Rodrigo Ordóñez Sosa, y quien es también colaborador de este rotativo.

El impacto de una misma lectura en diferentes esferas temporales nos ofrece nuevas perspectivas, otros sabores y también una percepción más profusa. Uno de los versos que más me habían impactado aparece precisamente en la contraportada: “el carcelero juega a esconderme el rostro a culatazos”, asestando de igual forma un golpe al lector. Hablaba de esta perspectiva del tiempo sobre todo porque actualmente se han renovado los bríos de los temas policíacos, de crímenes y de represiones, al grado de que incluso en las principales plataformas de streaming abundan las series y documentales en torno a estas problemáticas: nosotros no somos ajenos a ello. Nombres desconocidos salen del anonimato en búsqueda de retomar la memoria, de no olvidar, porque muchas veces sólo eso nos queda.

En el poemario hay persistencia más allá del título, una constante evocación y una memoria explícita. El lector se vuelve parte de una historia que ya le pertenecía incluso antes de saberlo. El Charras, evidentemente, es una figura que brinca de página en página para llegar de la pluma de Rodrigo a la consciencia de quien lee. Se declara: “Sin piernas, / arranco su raíz para esculpir tu figura: / somos pan que alimentó al olvido. / Ven, Efraín, a la cocina del trueno, / a mi sangre sombría, / invoco / a mi pluma distante. (…)”. Y todos somos invitados a conocer estas líneas llenas de verdad, de poesía y de referencias colocadas como tablero de ajedrez, los movimientos han de ser pensados a largo plazo.

Leer poesía suele generar expectativas infinitas, pero también elegir la poesía adecuada fortalece no sólo el deleite de encontrarse con un libro consolidado, como el que hoy nos reúne, sino también incentivar a que se siga leyendo –y escribiendo– en este género que tiene todos los matices posibles. Alguna vez, en una clase de creación literaria, presenté a mis estudiantes un poemario de autor norteño construido con la jerga de balazos y prisioneros: los estudiantes se sorprendieron porque la poesía también puede hablar de “eso”. Ahora, con “Persistencia del tiempo”, podemos atestiguar la impresionante belleza y fluidez con la que se puede reconstruir uno de los episodios turbios que resguarda la memoria de nuestro estado. Todos podemos querer opinar o juzgar, vaya lío, pero empecemos con no olvidar, labor que cuenta también con el apoyo de la poesía.