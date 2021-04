Mérida: ¿Qué hacer si no te llegó el mensaje de la cita para la vacuna contra Covid?

MÉRIDA, Yucatán.- Autoridades brindaron información sobre cómo se está realizando la vacunación masiva de adultos mayores en el municipio de Mérida, respondiendo así a algunas dudas que ha tenido la población en este arranque del proceso.

Desde muy temprano, cientos de adultos mayores se formaron afuera de los 17 centros de vacunación instalados en toda la ciudad, al que deberán llegar de acuerdo a su mes de nacimiento y código postal de su vivienda.

Sin embargo, en la población han quedado algunas dudas, cuya información fue otorgada por el gobernador, Mauricio Vila, y el secretario de salud, Mauricio Sauri, quienes este miércoles visitaron el módulo ubicado en la colonia Santa Rosa en el sur de la ciudad.

Aquí la información importante:

¿Qué hacer sino me llegó el mensaje confirmando la cita?

Las autoridades informaron que el registro de citas se realiza para tener un mayor control en cuanto a la cantidad de gente y los horarios en que llegan a los módulos. Sin embargo, si por alguna razón no recibiste este mensaje confirmando tu hora y módulo correspondiente, sí se te vacunará. Lo único que necesitas es verificar el calendario de fechas y los módulos de acuerdo a los códigos postales.

Es decir, checa el mes de nacimiento del adulto mayor en cuestión y el código postal de su vivienda, con eso podrás ubicar la información que necesitas en la siguiente tabla.

La única recomendación hecha por las autoridades, es que las personas sin cita lleguen preferentemente después del mediodía para así evitar en lo posible las aglomeraciones, pues estas primeras horas generalmente son correspondientes para los que recibieron el mensaje. Recalcaron que a todos se les aplicará la dosis.

¿Se me puede vacunar sino me he registrado?

Sí. En caso de no llegar a registrarse en la página de internet, el proceso es el mismo al anterior. Verificar el módulo y fecha correspondiente de acuerdo al código postal y mes de nacimiento. Igualmente piden de preferencia ir en la tarde. Solo se necesitará la credencial de elector o Curp.

¿La vacuna es segura?

A pesar de lo se ha dicho, autoridades confirmaron que la vacuna es completamente segura y hasta el momento no se ha registrado alguna reacción adversa grave en todo el Estado. Sí se han presentado reacciones leves ( temperatura y dolor de cuerpo), pero esto se encuentra dentro de lo esperando de acuerdo al comportamiento del antígeno. La vacuna es segura para nuestros adultos mayores.

¿Cuántas vacunas hay en cada módulo?

Se tiene un estimado que en cada uno de los 17 módulos se apliquen a diario entre 600 y mil vacunas a los adultos mayores.

¿Si no me tocó la primera dosis en mi municipio, me la pueden aplicar en Mérida?

Las primeras vacunas solamente se están aplicando a habitantes de Mérida con más de 60 años. Si por alguna razón, tu adulto mayor no fue vacunado en el municipio aledaño cuando le correspondía, podría ser que se le aplique en caso de que existan sobrantes. Sin embargo, la prioridad es para los meridanos.

¿Cuándo se les aplicará la segunda dosis a los nuevos vacunados?

Aún no existen fechas exactas para Mérida, pero la segunda dosis se puede aplicar incluso hasta 42 días después de la primera dosis. En el caso de la de Astrazéneca hasta 82 días después. Autoridades piden ser pacientes en este tema y respetar los calendarios correspondientes.

Aquí te dejamos algunas recomendaciones que puedes tomar en cuenta a la hora de dirigirse a un centro de vacunación.

