MÉRIDA.- En un mensaje a través de sus redes sociales, el gobernador Mauricio Vila anunció oficialmente la apertura del hospital temporal habilitado en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, y declaró que el comportamiento de la enfermedad en los próximos días será clave para determinar si continúa o no la reactivación económica.

El gobernador inició su mensaje agradeciendo a todo el personal de salud que labora en hospitales estatales, federales y privados, todo el esfuerzo realizado durante la pandemia del coronavirus en Yucatán, diciendo que su tarea es “altamente valiosa e indispensable”.

Recordó que desde que antes de que el Covid-19 llegara a la entidad se preparó todo con los insumos necesarios ante la escasez que había en el mundo, con el fin de proteger la salud de los yucatecos, y fue por ello que se logró equipar con casi 500 camas el Siglo XXI, y ya se contrató a los médicos necesarios.

La urgencia de activar este espacio se debe a que, hace una semana, la delegada del IMSS en el estado dijo que esta institución tenía el 43 por ciento de ocupación hospitalaria, pero tras la renuncia del director del Hospital Juárez salió a relucir que los hospitales del IMSS en la entidad están al 100 por ciento de ocupación.

Explicó que el hospital temporal en el Centro de Convenciones atenderá a pacientes convalecientes del IMSS, ISSSTE, Hospital Regional de Alta Especialidad y del Hospital O’Horán, para que éstos liberen camas y puedan seguir recibiendo gente en estado grave.

“La puesta en marcha de hospital temporal no sustituye la obligación de hospitales federales para seguir ofreciendo atención a derechohabientes”, aseguró.

DÍAS CLAVE PARA SABER SI SE SIGUE CON REAPERTURA

Sin embargo, dijo que la apertura de este espacio que se suma a la reciente entrada en funciones del hospital provisional en Valladolid, significa que ya se está usando la reserva estratégica del total de camas y equipos, y ya no es posible habilitar más espacios pues el personal médico de Yucatán ya trabaja en su totalidad.

Por ello pidió a la población seguir tomando las medidas necesarias no sólo para no saturar las camas disponibles, sino porque también el comportamiento de la pandemia determinará si sigue o no la reapertura económica, pues de lo contrario se establecerían de nuevo medidas y restricciones a la movilidad social, como ya ocurre en otros estados.