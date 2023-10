Es buen momento para destapar un tabú. Los médicos lo conocemos, pero evitamos hablar de ello por miedo a las represalias, ¡pero qué va! Primero lo primero, la vida y bienestar de mis pacientes y familiares, por eso, es buen momento de destapar los engaños de las farmacias que con gran poder, gracias al desconocimiento de la gente, emplean para vender más sin importarles tu salud.

Recuerda, toda farmacia busca una ganancia, desde el dinero hasta el favoritismo político. En lo primero que hay que fijarse para ver qué tan comercial es una farmacia y tener precaución a la calidad de sus productos, es si ponen medicamentos genéricos con descuento frente al mostrador, si ves eso sal corriendo.

Este es un mecanismo comercial para motivarlo a comprar actuando contra su salud, pues suelen hacerlo en medicamentos de muy bajo costo, dudosa procedencia y mala calidad, además de aprovechar dar productos que pronto van a caducar como si las medicinas fueran dulces.

Mucho peor es cuando el farmacéutico, el cual no es médico -solamente es un vendedor-, te propone que compres alguna medicina como si te la estuviera recetando, eso es ilegal, no pueden hacerlo.

Pero eso no es todo, hay farmacias a las cuales hay que tenerles mucho miedo. Hablo de aquellas en las que te promocionan un descuento, te proponen que compres una medicina diciendo algo así: “le recordamos que el ibuprofeno está al 60% de descuento al igual que nuestras vitaminas”.

Les cuento que a mucha gente le hacen creer ahí que el complejo B o que las vitaminas de algún tipo sirven para algo importante en nuestras vidas y eso no es así, es solamente un mecanismo de venta, tanto así, que quienes más recetan estos suplementos son los farmacéuticos de mostrador y los médicos de farmacia.

Hablando de esos médicos es importante recordar que los tienen ahí para poder vender más productos y que muchas veces ellos tienen cuotas de medicamentos para recetar, por eso sus consultas son gratis o súper económicas, pues el costo lo recupera la farmacia con la cantidad de medicamentos, muchas veces exagerados e innecesarios, que te dan.

Pero, lo más peligroso de una farmacia, es que te cambien los medicamentos de la receta. Un médico sabe lo que te está dando, entiende que cada medicina tiene un mecanismo de acción diferente gracias a la marca del medicamento. En primer lugar, un genérico jamás hará lo mismo que un original.

Hay farmacias que no sólo te cambian el original por el genérico de su marca, sino que te cambian por completo la sal diciendo que “es lo mismo”. Tengo pacientes a los que les he dejado una medicina y les dan otra que tienen compuestos o gramaje diferente. Hacer esto puede llevar a que el paciente no mejore y se muera.

Además, ahora con los tiempos tan difíciles de enfermedades potencialmente mortales por doquier, cometer este tipo de faltas a la ética, se vuelve en un riesgo sanitario gravísimo. Por favor, si te topas con alguna farmacia que comete algo de lo anterior; denúnciala. Lo barato sale caro y el costo puede ser tu vida.