Artesanos se quejan de la 'invasión chiapaneca' en Mérida en Domingo

Guadalupe Adrián/Mérida

Artesanos yucatecos que participan en el programa semanal “Mérida en domingo” se quejaron de que sus ventas han bajado hasta 40 por ciento debido a la competencia desleal que representan los más de 50 vendedores, principalmente oriundos de Chiapas, que desde temprana hora llegan a la Plaza Grande para ofrecer blusas, collares, bolsas y chalinas, entre otros artículos.

Cada domingo se instalan más de 400 puestos en la Plaza Grande, en su mayoría artesanos de diversos municipios del Estado, que pagan un derecho para realizar sus ventas en este sitio, pero los ambulantes abordan a los turistas antes de que lleguen al lugar para ofrecerles sus productos.

En los accesos principales a la Plaza Grande se ubican los vendedores esperando a los turistas para ofrecerles ropa y accesorios a bajo costo, y cuando escuchan los precios de los artículos yucatecos comparan y deciden adquirir los chiapanecos, pero no se dan cuenta de la calidad del producto.

“Nos afecta demasiado que estas personas vengan a ofrecer artículos aquí porque es una competencia desleal, nosotros estamos en un puesto fijo, pagamos un derecho, no salimos a buscar clientes y por la calidad de nuestras prendan no podemos darlas más baratas, pero ellos (los chiapanecos) sí porque no es bordado a mano y la tela es de baja calidad”, aseguró la comerciante María Chin May.

Agregó que cuando elementos de la Policía Municipal de Mérida o personal de Gobernación Municipal intervienen para detener a alguna de estas personas, se arma un problema serio porque la gente interviene a favor de ellas y graban a los funcionarios para exhibirlos en redes sociales o para evitar que cumplan con su trabajo.

“La gente viene buscando cosas típicas yucatecas y por culpa de estas personas terminan llevándose productos chiapanecos de mala calidad, por lo que se debe hacer algo para que estos vendedores no sigan invadiendo Mérida en Domingo porque sino pronto será Chiapas en Domingo”, indicó el artesano Manuel Catzín.