"Mérida en Domingo" no se cancela: Ayuntamiento

MÉRIDA, Yucatán.- Ante la inquietud del posible cierre de "Mérida en Domingo", así como de "Corazón de Mérida" y "Noche Mexicana", el secretario municipal, Alejandro Ruz Castro, indicó que dichos programas continuarán.

Afirmó que hasta el momento no se ha pensado en cancelarlos, ya que hasta el momento la Secretaría de Salud de Yucatán, que es la encargada de emitir los lineamientos respecto de la continuación de actividades esenciales o no esenciales por el coronavirus Covid-19, no ha emitido alguna indicación al respecto.

De igual forma, insistió que la continuidad en los programas permanente también está condicionado al cumplimiento de las medidas sanitarias de todos los oferentes y ciudadanos que acudan.

Disminuyen ventas en Mérida en Domingo

En el último domingo del año Mérida vivió una tranquila jornada con una marcada disminución en la actividad comercial, comparada con la que se tuvo los días previos a la Navidad.

Algunos oferentes del programa Mérida en Domingo manifestaron que las ventas comparadas con las que tenían antes de la pandemia disminuyeron entre un 50 y 60 por ciento.

En pocos comercios se pudo ver gente haciendo colas en las calles en espera para ingresar a realizar sus compras; sí se registró una buena afluencia de transeúntes en las centro de la ciudad, pero pocos realizaban pagos, porque ya no se observaron las grandes bolsas o cajas de regalos de días pasados.

Los ambulantes invadieron algunas de las principales calles ofreciendo diversos productos, situación que los comerciantes establecidos atribuyen a las bajas ventas en estos días, en las inmediaciones de la Plaza Grande se pudo ver chiapanecos que ofrecen prendas, bolsas y diversos objetos.

Ayuntamiento mantiene diálogo

Por otra parte, se indicó que el Ayuntamiento de Mérida mantiene el diálogo permanente y cercano con todos los sectores de la población.

Bajo esa visión, el secretario municipal recibió esta mañana a comerciantes del programa "Mérida en Domingo" que acudieron a plantear sus inquietudes sobre la reactivación correspondiente a sus actividades.

El funcionario subrayó que desde el inicio de la pandemia, el Ayuntamiento ha entregado apoyos a sectores que resultaron afectados con la suspensión de actividades, como son los vendedores de los programas permanentes, caleseros, artesanos y guías de turistas registrados en el padrón municipal, a fin de ayudarlos a salir delante de esta situación.

De acuerdo con lo acordado desde un inicio, el programa de apoyos emergentes se entregó de marzo a junio.

Posteriormente, en un esfuerzo extraordinario ante lo complicado de las finanzas municipales, el Ayuntamiento extendió esos apoyos hasta donde se lo permitió el presupuesto disponible, a pesar del déficit de alrededor de 300 millones de pesos que registró al reorientar sus programas y recursos a la prevención y cuidado de la salud ante la pandemia.

Recordó que el Ayuntamiento solicitó un préstamo ante el Congreso, el cual le fue negado, precisamente para mantener los apoyos a los grupos más vulnerables del municipio.

Remarcó que como fruto del esfuerzo presupuestario, en el caso de los aurigas (cerca de 80 en total) el Ayuntamiento logró extender el apoyo económico de julio a septiembre; los artesanos (aproximadamente 200) de julio a noviembre, y los guías de turistas (también unos 200) de julio a diciembre.

Ante los procesos administrativos de cierre de año y luego de explicarles la situación a los involucrados, Ruz Castro indicó que se revisará el tema administrativo.

Buscan mecanismos para detener apoyos

Asimismo, anticipó que a pesar de las dificultades económicas que se avecinan por los recortes presupuestales de la Federación a los municipios en 2021, la administración que encabeza el alcalde Renán Barrera seguirá buscando nuevos mecanismos para no detener el apoyo tanto a grupos vulnerables como a los sectores que resultaron más afectados por las restricciones de la pandemia.

En la reunión participaron como representantes de los distintos programas permanentes, anteriormente mencionados: Wendy Rodríguez, Guadalupe González Castillo, Rolando Rodríguez y Mariana Mena.

