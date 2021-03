Mérida: Insulta y golpea a su pareja por unos mensajes de WhatsApp

MÉRIDA, Yucatán.- El campechano Jarod "N" fue vinculado a proceso por los delitos de violencia familiar y lesiones, por presuntamente haber agredido a su pareja sentimental, luego de descubrir unos mensajes comprometedores de WhatsApp.

El juez de control Santos Alfredo May Tinal accedió a definir su situación jurídica y al vincularlo le impuso medidas cautelares distintas a la prisión.

Las medidas cautelares que tendrá que cumplir el ahora procesado son firmar periódicamente; no salir del país; someterse a vigilancia; no acercarse a 200 metros del domicilio de la víctima, y no comunicarse con ella.

De igual forma, estableció que el cierre de investigación complementaria sea de tres meses.

De acuerdo con la información dada a conocer, Jarod sostenía una relación de noviazgo con la ahora denunciante E.C.V.Z, por lo que desde junio del año pasado vivían en un predio ubicado en la colonia Jardines de Mérida.

La relación se vio interrumpida en noviembre de 2020 y la reanudaron en febrero pasado.

El caso es que el 24 de febrero, Jarod regresó de Campeche y al llegar al domicilio mencionado, aproximadamente a las 15:00 horas, se sentó a comer con los padres de la joven.

Posteriormente, se fue a una habitación porque tomaría clases en línea, por lo que la víctima se quedó con sus papás, sin embargo, comenzó a recibir mensajes vía WhatsApp y subió al cuarto donde estaba Jarod.

Al entrar, el hombre empezó a insultarla por unos mensajes que descubrió de ella con un amigo durante el tiempo que habían terminado la relación, por lo que los insultos pasó a los jaloneos y a lastimarla físicamente.

Debido a un problema de ansiedad, la denunciante quedó en shock y se bloqueó, se quedó sin fuerzas mientras el sujeto seguía insultándola hasta que tomó sus pertenencias y salió del lugar.

Al contarle la víctima a sus padres lo que había ocurrido, así como de la violencia sexual previa que padecía, es que decidieron salir a buscarlo y dar parte a las autoridades para posteriormente lograr su detención.

TAMBIÉN TE PODRÍAN INTERESAR:

Yucatán: Puente largo dejó jugosas ganancias a comercios de Progreso

Yucatán: Con sueldos de más de un millón de pesos, la DEA ofrece tres vacantes en México

Yucatán: ‘Pulgarcito’ concluyó su condena por abuso y ya está libre