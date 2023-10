Disminuyen los frentes fríos en octubre

Analizando los datos del comportamiento de las temporadas de frentes fríos con datos de las estaciones de la Uady, desde 1998 se ha observado una disminución de la llegada de los frentes durante octubre. La teoría dice que, con el calentamiento global que ha producido el cambio climático, cada vez las masas de aire frío irán disminuyendo su llegada hacia el sur del polo norte, acortando su distancia a recorrer hacia el sur hasta que llegará el momento que dejarán de arribar a la Península de Yucatán. Primeramente, disminuyendo en los meses de sequía hasta en los casos que cuando este más grave el problema del calentamiento global, entonces en plena temporada pico de invierno, que es del 15 de diciembre al 15 de febrero, dejarán de venir o cuando menos disminuirán su presencia.

El proceso ya empezó, lo dicen los inviernos con sabor a verano que últimamente se han estado presentando, y salvo lo ocurrido la temporada pasada de invierno 2021-2022, que fue muy activa, esta no significó que ya la atmosfera del planeta tierra se estuviera recuperando, para nada, solamente fue un lapso en que el periodo climático se comportó como sucedía hace muchos años, hasta los 80, cuando empezó a mostrar continuidad en la disminución de afectación de las masas de aire frío.

Ahora vamos a analizar, en esta ocasión, la temporada de frentes en el mes de octubre, misma que debería en teoría de afectarnos con la llegada del primer frente frío en la primera quincena, otro a mediados y uno más en la segunda quincena del mismo mes, provocando lo que llaman los antiguos la “lluvia de las animas”, porque la lluvia, según se dice, hace que las animas laven su ropa para prepararse para visitarnos.

Analizando la información de lo que ocurre en octubre, desde 1998, observamos que se han presentado meses (octubre) con poca afectación de frente frío, siendo que de los 24 años observados, en 13 años se han presentaron muy pocos frentes, en 8 años solamente uno, siendo que en 5 años ocurrió a principios de mes, y 2 veces a fines del mismo. Solamente 4 veces han habido tres frentes fríos para este mismo mes, resultando 2004, 2008, 2009 y 2010 los años en que han ocurrido y no ha vuelto ocurrir, claro, esto no quiere decir que así se quedará, llegará otro octubre en que habrán tres frentes fríos, ya que nada está escrito en piedra, pero de no volver a ocurrir y con el tiempo que ya ha pasado podría ser que la disminución de tres a un frente para el décimo mes termine por volverse casi un hecho.

Este año (2023) todo indica que tendremos dos frentes fríos para octubre, según los pronósticos a largo plazo, uno a mediados de mes y otro a finales, como deberá ocurrir más adelante, pero llegarán según los modelos de débiles a moderados en su intensidad, tal y como ya ha estado ocurriendo en los últimos años, y más en este que tenemos la presencia de “El Niño” que provoca para la Península de Yucatán inviernos con sabor a verano, o sea que los días cálidos dominan sobre los días templados y fríos, no que no lleguen los frentes, pues estos llegarán, pero pocos serán fuertes e intensos y la mayoría débiles o moderados.