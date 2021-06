Ayer 1 de junio inició formalmente la temporada de ciclones tropicales 2021 para la zona IV que comprende el Océano Atlántico, golfo de México y mar Caribe y en la que se encuentra la península de Yucatán.

Este año 2021, se formó un ciclón tropical antes de tiempo, el 9 de mayo pasado en el Océano Atlántico norte por séptimo año consecutivo, al noreste de las islas de Bermuda, que fue nombrado como Tormenta Subtropical “Ana”, siendo subtropical porque las tormentas que la componen no estaban en su centro de la tormenta si no lejos de ella y de ahí la denominación de Subtropical, duró poco tiempo ya que se movió a aguas más frías que la disiparon.

El estado de Yucatán lleva mucho tiempo de no ser afectado por un huracán intenso o mayor que son los de categoría 3,4 y 5 de la escala Saffir Simpson, el último fue en septiembre del año 2002 y por consecuencia la afectación del ojo o centro de un huracán que se forman con los huracanes intensos; este ojo o centro es característico de los huracanes mayores o intensos, tiene por lo general forma de un círculo y, mientras más intenso sea, el círculo que se forma es casi perfecto, dentro de él no hay formación de nubes, mientras más lento se mueva el huracán más grande en diámetro tiende a ser el ojo del huracán y dentro existe una zona total de calma, casi no hay viento y si hay es de poca velocidad su intensidad, el cielo está entre despejado a mayormente nublado y es una calma engañosa la que se siente dentro del ojo, destacándose que cuando pasó el huracán “Janet” sobre Chetumal en el año de 1955 se vio hasta la luna llena.

Para Yucatán con el huracán “Isidore” que ingresó por Telchac Puerto con categoría 3 bajó la intensidad de los vientos en las zonas aledañas a este puerto antes que se debilitara a categoría 2 pero con el huracán “Gilberto” en el año de 1988 que ingresó con categoría 4 por Tizimín y salió por el puerto de Telchac Puerto con categoría 3 antes de semi estacionarse el ojo del huracán se expandió y alcanzó hasta ciudad de Mérida con una duración de las 19:00 hasta las 23:30 horas de casi calma, hasta que el punto central alcanzó el puerto de Sisal y comenzó a moverse con rumbo al golfo de México y una racha de casi 250 km/h, aviso que Mérida ya estaba en el borde del ojo del huracán.

Nunca hay que salir cuando esté pasando el ojo del huracán, la población debe de estar en total resguardo ya que las rachas más fuertes se encuentran en el borde del ojo y hay que esperar a que las autoridades digan que ya pasó el peligro para salir.

Los yucatecos ya tiene rato que no sentimos el paso del ojo de un huracán por lo que el peligro de que la gente salga cuando sientan que ya hay calma es bastante alto y con el consiguiente riesgo que esto representaría, ya que como se dijo, esta zona es la más peligrosa ya que en sus bordes se encuentran los vientos más fuertes del huracán y ya son 19 años de la última vez que sucedió esto.