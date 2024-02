IMSS con mano dura

Así es estimado lector. El IMSS está actuando con mano muy dura. Hoy día, el IMSS revisa con lupa toda solicitud de pensión y esto es bueno, pues no es justo que quienes al amparo del engaño quieran, puedan o estén disfrutando de prestaciones económicas vía pensión, cuando no cumplieron con los requisitos legales para el disfrute de tal beneficio.

Aún y que la medida a muchos inconforma, particularmente sentimos que las acciones del Instituto están bien, pues durante muchísimos años las revisiones eran muy laxas, sin dejar de considerar los actos indebidos cometidos de manera dolosa, afectando así el patrimonio del Instituto.

No podemos alegrarnos de que hoy día, muchas personas estén perdiendo sus pensiones debido a que, dentro de las exhaustas revisiones que se están haciendo, incluso en pensiones ya otorgadas tiempo atrás, se está descubriendo que muchas de ellas fueron obtenidas con base en relaciones laborales simuladas.

Así que, si usted obtuvo una pensión habiendo hecho simulaciones laborales o incumpliendo con los requisitos para el disfrute de una pensión, ¡cuidado!; ¡cuidado!, porque bien puede llegarle la guillotina y ante esa situación, poco o nada podrá hacer.

Lo grabe de la situación, es que periodos cotizados mediante simulaciones laborales, aparte de quitarle su pensión, tendrá el infractor que devolver todas las mensualidades de pensión pagadas, el costo del uso de los servicios médicos institucionales recibidos más lo que resulte, incluso con sus respectivos recargos y actualizaciones a fin de que se le restituya al IMSS, a valor presente, todo lo defraudado.

A través de esta columna, hago un llamado a todo trabajador y patrón para que no se presten a simular relaciones laborales tratando de hacerlas pasar por reales, cuando en realidad no lo son. De igual manera, sea este el medio para advertirle a quienes se incorporen al régimen obligatorio como personas trabajadoras del hogar que no hagan simulación, que sean honestos y éticos al optar por esta alternativa; si se va a emplear como persona trabajadora del hogar, que el hecho sea real y trabajen para una persona empleadora; y que esa relación laboral sea documentada debidamente a través de un contrato individual de trabajo.

Así mismo, si por su actividad su opción de incorporación al IMSS es como de trabajador independiente o por cuenta propia, tenga perfectamente claro que es fundamentalmente necesario que cumpla con el requisito de estar tributando al Sistema de Administración Tributaria; de no hacerlo tenga por seguro que, a futuro, le acarreará problemas.

Así que, a evitar toda simulación laboral ni haga pasar como real lo que realmente no lo es, aún y cuando así parezca; a cumplir tal y como las leyes lo establecen y no arriesgue su futura pensión.