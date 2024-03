Salud al menor precio

La salud es el bien más preciado que tenemos, sin embargo, no siempre es el bien más cuidado. Aun y cuando nos sentimos bien, quizás muchos de nuestros hábitos personales no sean los más adecuados para la preservación de nuestra salud a largo plazo.

Está por demás dicho que somos muy afectos a practicar hábitos de consumo nada buenos para nuestra salud; por mencionar, la ingesta de harinas, pastas, refrescos, grasas, frituras y múltiples productos, en altas cantidades, son nocivos para nuestra salud; igualmente, la ingesta de productos cárnicos con exceso de grasas; consumo de azúcares y sal en cantidades mayores a las recomendaciones diarias.

A todo lo anterior, habrá que agregar que, no somos afectos a la práctica regular de ejercicios y adoptamos vidas muy sedentarias, detalles que también, a la larga, inciden en el desarrollo de enfermedades que, al llegar a cierta edad, empiezan a manifestarse y a causarnos problemas de salud.

Para tratar quebrantos en nuestra salud, en mucho fincamos nuestro bienestar en las instituciones tales como el IMSS, el Issste, el Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas (Isfam), los servicios estatales de salud, la Cruz Roja o el santo de nuestra devoción.

Para acceder a los servicios institucionales de salud otorgados por el IMSS, Issste e Isfam, es necesario ser afiliados a cualquiera de estas tres instituciones; fuera de lo anterior, muy pocos son quienes pueden costear su atención médica a través de una póliza de gastos médicos mayores/menores, o con recursos propios.

¿Cuál es nuestra tablita de salvación cuando nuestra salud se ve afectada por mucho de lo comentado en los primeros párrafos?

Indudable y en primerísimo lugar será el IMSS, pero, si no prestamos nuestros servicios a un patrón y no estamos asegurados, existe la opción de comprar el seguro de salud para la familia, el que, dicho está de paso, es la póliza de seguros más económica que se puede encontrar en todo el país, disponible para toda la población no derechohabiente.

Su precio se determina por rangos de edad y así, si la persona tiene de 0 a 19 años, el costo anual del seguro es de tan sólo $8,550.00; si la edad fluctúa entre 20 y 29 años, el costo anual es de $10,650.00; para el rango de edad de 30 a 39 años, $11,400.00; de 40 a 49 años, $13,250.00; de 50 a 59 años, $13,700.00; de 60 a 69 años, $19,050.00; de 70 a 79 años, $19,850.00 y para 80 años o más $20,500.00.

Como en toda póliza de seguros, aplican restricciones, pero, de que el seguro de salud para la familia es lo más económico que puede encontrar en el país, para atender nuestra salud, lo es.