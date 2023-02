¿Puedo heredar mi pensión a mi hija?

La siguiente pregunta nos llegó esta semana a nuestra redacción y me sorprendió muchísimo el sentido de la misma pues, me expresa la persona que nos escribió que: “si puede heredarle su pensión a su hija de veintiséis años, pues no quiero que mi esposa reciba nada de pensión en caso de que yo muera, ¿qué debo de hacer?”.

Como que está para pensarse dos veces la respuesta, ¿no cree? Sobre el tema es preciso puntualizar, primeramente, que las pensiones no se heredan; es posible heredar un bien, una cosa que es de mi propiedad (una casa, derechos de autor, un negocio, el auto, etc.), pero no una pensión.

El derecho a una pensión sólo se puede transmitir por disposición de Ley y esa ley es, precisamente, la Ley del Seguro Social si cotiza al IMSS. Transmitir el derecho a una pensión por muerte de un trabajador asegurado o pensionado nunca podrá hacerse por voluntad propia.

Para ello, el trabajador asegurado o el pensionado, tendrán que apegarse a lo que en la Ley se establece, para que cumplido con los requisitos previstos en dicha ley, sus beneficiarios puedan adquirir el derecho al disfrute de la pensión que en la ley y en los términos establecidos por ella, sin que para ello se requiera manifestación de voluntad.

La Ley del Seguro Social establece que tienen la calidad de beneficiarios quien fuere esposa o concubina, hijos menores de dieciséis años de edad o mayores y hasta los veinticinco años, siempre que en ese periodo, los hijos se encuentren estudiando en planteles reconocidos por el sistema educativo nacional; adicionalmente, tienen la categoría de beneficiarios, de por vida, los hijos impedidos para valerse por sí mismo, durante todo el tiempo que es circunstancia prevalezca.

Y, a falta de los beneficiarios ya mencionados, la Ley dispone que tendrán la categoría de beneficiarios, los ascendientes del trabajador asegurado o pensionado fallecido, siempre que estos fueren sus dependientes económicos. Por consecuencia y con relación a la pregunta que nos hace la persona que nos escribe, la Ley en ningún momento prevé la circunstancia de que un trabajador asegurado o pensionado pudiere designar quién o quiénes fuesen sus beneficiarios.

En adición y con relación a la pregunta, para que la esposa no tuviere derecho a recibir pensión, debe de disolverse el vínculo matrimonial o haber fallecido antes que el trabajador asegurado o pensionado y, con relación a la hija de veintiséis años, ella ha salido por razón de la edad (como ya lo explicamos párrafos arriba) del grupo de personas que en Ley tienen la calidad de beneficiario. Moraleja del caso: antes de tomar una decisión en materia de seguridad social, busque orientación y/o asesoraría oportunamente.