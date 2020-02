Agencias

Con sólo 19 años, Michel Jourdain Jr. se convirtió en uno de los pilotos más jóvenes en competir en las Champ Car World Series (actualmente, IndyCar), incluidas las 500 millas de Indianápolis (correspondientes a la IndyCar). En 2001 logró su primer podio en la categoría, con el equipo Bettenhausen Racing. En 2003, al volante de un Rahal Letterman Lanigan Racing, obtuvo su primera pole position y dos victorias, finalizando tercero en el campeonato. Terminó su carrera en la Champ Car con un total de 9 podios.

Reapareció para correr las 500 millas de Indianápolis de 2012, con Rahal, siendo compañero de Takuma Satō. Participó también en el Mundial de Rallies, NASCAR USA y NASCAR México, en el Campeonato Mundial de Turismos y en el A1 Grand Prix.

Viene a Mérida

Jourdain estará este fin de semana en el Autódromo Internacional de Yucatán en la Copa Mercedes-Benz en el auto No. 9 con los colores de Axalta.

Michel Jourdain Lascurain hizo historia al ganar la primera fecha de la categoría en el autódromo Ecocentro de Querétaro, después de arrancar en la pole, derecho que consiguió al ser el más rápido en la calificación.

Sobre la competencia yucateca dijo que tiene muchas expectativas porque se está hablando mucho de la misma, sobre todo del autódromo Emerson Fittipaldi, que tengo entendido que es uno de los mejores que existen en México.

“Nos gusta mucho a los pilotos un circuito donde podamos andar al límite y sé que eso podremos hacer en Mérida porque es una pista que permite darle el máximo de nuestros autos y también de nosotros”, dijo el piloto Axalta.

El coequipero de Jourdain en la Copa Mercedes-Benz, será una joven promesa del automovilismo deportivo mexicano, Marco Marín, piloto tapatío que viene precedido de buenas participaciones en Las Mikel´s Trucks y en la NASCAR Challenge.

“Sé que tenemos muchas posibilidades de ganar en Mérida, porque aunque es la primera vez que Marco se subirá a un Mercedes, también tengo datos que es un piloto que se adapta muy bien a cualquier unidad”, aclaró Jourdain.

“Quiero abrir con una victoria en los Freightliner": Jourdain

Michel Jourdain Jr. es otro de los pilotos de Súper Copa, que participará en dos categorías dentro del Mayan Racing Festival, ya que también lo hará en los Tractocamiones Freightliner.

“El objetivo es arrancar el año ganando y a eso voy a Mérida, creo que un campeonato en “Los Gigantes de las Pistas”, no me vendría nada mal, ya me he quedado cerca pero no pude lograrlo y este año quiero quitarme la espina”, aclaró Michel.

El piloto Axalta comentó además que sin lugar a dudas el público que concurra al Autódromo Internacional de Yucatán, disfrutará de un gran espectáculo: “Los Freightliner protagonizaron carreras memorables y no creo que Mérida sea la excepción, de allí que me atreva a decir que los aficionados yucatecos querrán que regresen año con año”.

“Los tractocamiones en este tiempo de inactividad fueron objeto de un chequeo general y ya están listos para la primera fecha de la temporada, las madrinas con las 12 unidades salen mañana para Mérida y calculan estar llegando, el jueves en horas de la noche y así el viernes realizar el ya tradicional track day de Freightliner”, dijo el piloto Axalta.

El piloto internacional dijo además: “El mundo de las carreras de tractocamiones no es solamente un escaparate para la marca y los pilotos, sino también un modo eficaz de poner a prueba los productos de serie que son utilizados por miles de usuarios en flotas de todo el país. Se trata de una inversión importante en recursos humanos, económicos y técnicos”.