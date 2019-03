Henry Chablé/MÉRIDA

A la karateca Michelle Navarro Andrade, de apenas 19 años de edad, no le importó dejar a su familia, a sus amigos, incluso el lugar donde nació y creció, todo con el firme propósito de poder cumplir sus sueños en el deporte que más le gusta, los cuales poco a poco ha comenzado a cumplir, lo que hasta el momento la mantiene satisfecha.

Navarro Andrade nació en Quintana Roo, pero la falta de oportunidades deportivas hizo que tomara una de las decisiones más importantes de su carrera como karateca: venir a vivir a Mérida.

Con apenas 16 años de edad arribó a la Ciudad Blanca, y desde su llegada fue bien recibida, especialmente por Lupita Quintal, quien la ayudó en todo momento y la llevó a decidirse a representar a Yucatán en todas las competencias nacionales.

“En Quintana Roo no tuve el apoyo necesario y es por eso que decidí a venirme sola a Yucatán. Aquí desde un principio me recibieron con los brazos abiertos y he encontrado un apoyo fundamental de Lupita”.

Desde que representa a Yucatán ha conseguido grandes resultados a nivel nacional e internacional. Apenas hace unas semanas logró el pase para representar a México, el próximo 12 de marzo, en el Campeonato Mundial de Shito Ryu, en Japón. Además también consiguió el boleto al Campeonato Centroamericano, que en esta ocasión será en mayo, en Costa Rica.

“Jamás me imaginé ir a un Mundial, es un sueño que siempre he tenido. Estoy muy contenta por haberlo logrado, ojalá pueda regresar con alguna medalla. Hasta ahora, estoy satisfecha con mis logros, a los Centroamericanos se veía posible acudir debido a cuestiones económicas, pero ya está resuelto”, comentó en exclusiva para Novedades Yucatán.

Ha demostrado con creces por qué es la número 1.

La artemarcialista, que combate en la división -50 kilogramos femenil y número uno del ranking nacional, también participará por última ocasión en el Nacional Juvenil y acudirá en octubre al Mundial WKF Juvenil, en octubre.

“El año pasado fue que gané mi primera medalla de oro en un Nacional Juvenil, desde tiempo atrás la anhelaba, y al fin se me cumplió. Este año iré por el oro para cerrar mi participación en ese evento con broche de oro”, indicó.

Aunque es la mejor del país en su categoría, Michelle tiene una meta a largo plazo: ir a los Juegos Olímpicos de 2024.

“No pienso en Tokio 2020, ya que por mi edad no comencé en el proceso selectivo, pero estoy segura (de) que si el karate es una de las disciplinas (olímpicas) de 2024, sin duda que allí estaré representando a México”, finalizó.