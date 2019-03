William Sierra/MÉRIDA

Para los cristianos, la Cuaresma, que comienza este día con el Miércoles de Ceniza, es una de las etapas importantes, pues nos permite prepararnos para el máximo acontecimiento que es la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo , expresó el presbítero, Jorge Martínez Ruz.

El sacerdote, responsable de la Comisión Diocesana de la Pastoral de Comunicación, enfatizó que la Pascua de Resurrección es la fiesta más importante y en consecuencia debemos de prepararnos lo mejor posible en esta Cuaresma, lo cual, “lamentablemente se ha ido desvirtuando”.

“Hay gente que desvirtúa el verdadero significado de la Cuaresma, se olvida de Jesucristo, se dedican a otras cosas intrascendentes, a las fiestas, a los excesos, y otros también lo mal interpretan, pues piensan que no comer carne de res o puerco, es sustituirlo por otras comidas más caras”, señaló.

“Muchos dirán no voy a comer carne de res, pero en vez de eso me como unos camarones o un filete de pescado del más caro. Hay que entender bien el sentido de la abstinencia, no es comer cosas más costosas sino austeras”, comentó.

Al abundar sobre este día, mencionó que el Miércoles de Ceniza es el inicio de la Cuaresma, es decir, 40 días de preparación para vivir los 50 días de la Pascua de Resurrección

“La ceniza significa humildad, arrepentimiento y penitencia”, recalcó.

En ese sentido, señaló que la ceniza no es para perdonar los pecados, sino que es un signo para indicar las mencionadas actitudes, por lo que la puede recibir cualquier persona, incluso hasta los no bautizados.

En esta jornada de miércoles, el sacerdote Martínez Ruz recordó que es de ayuno y abstinencia de carne, al igual que el Viernes Santo.

De hecho, rememoró que todos los viernes de la Cuaresma son días de abstinencia.

El párroco de Santa María de Guadalupe, en Cordemex, también señaló que la Cuaresma es un tiempo para reflexionar y no caer en excesos.

“En ninguna época del año debemos caer en excesos”, subrayó el sacerdote.