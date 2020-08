“Joyita” Herrera Cen se prepara para enfrentar a Joselito Velázquez

MÉRIDA, Yucatán.- El campeón de la división mosca de la Federación Norteamericana de Boxeo (NABF, por sus siglas en inglés), el vallisoletano Miguel Ángel “Joyita” Herrera Cen está de regreso, subirá de nueva cuenta al ring el próximo 5 de septiembre ante el ex olímpico e invicto Joselito Velázquez, originario de Oaxaca, pero radicado en Quintana Roo, en función a puerta cerrada en la Ciudad de México.

Tras posicionarse en el décimo sexto lugar de la clasificación general de los moscas, la “Joyita”, de 26 años de edad, se abrió puertas a nivel nacional y es por eso que ha sido programado para participar en dicha velada boxística que será organizada por conocida televisora nacional, en un combate en el que no habrá títulos en disputa.

“Conocemos bien al rival, no somos favoritos, pero ya es una costumbre para nosotros. Me ilusiona que me podrán ver a nivel nacional”, indicó el nacido de Valladolid.

El integrante de la empresa “Armor Box”, de Emmanuel Alcántara Heredia, tuvo su última batalla el pasado 21 de diciembre en el barrio de San Sebastián, cuando se consagró como monarca de la NABF luego de imponerse por decisión unánime al coahuilense David “Flash” Martínez. Su próximo rival no pelea desde noviembre de 2019.

En la actualidad, Herrera Cen se encuentra entrenando en su natal Valladolid, debido a que por los problemas de salud que atraviesa el Estado no ha podido acudir a las instalaciones de “Armor Box”, sin embargo, el entrenador Juan Daniel Lugo, miembro del equipo del campeón mundial Emanuel “Vaquero” Navarrete, lo monitorea constantemente para que pueda llegar al compromiso en el mejor nivel.

Lugo, originario de la Ciudad de México, se unió al equipo de “Armor Box” a principios de 2020, y desde entonces comenzó a trabajar con la “Joyita”, con quien realizó un campamento de altura en el Centro Ceremonial Otomí, con la intención de que el yucateco tenga una buena condición física.