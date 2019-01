Patricia Itzá/MÉRIDA

Mérida es una de las 10 ciudades del país en la que los millennials prefieren vivir, situación que se refleja en que durante los últimos dos años se ha intensificado la búsqueda de vivienda más “austera”, pero en zonas de importante plusvalía.

Según el portal inmobiliario Propiedades.com, la capital del Estado se encuentra entre el top ten de las zonas metropolitanas con mayor demanda en la compra y renta de viviendas; los otros lugares son Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Querétaro, Puebla, Tijuana, León, Toluca y Cuernavaca.

En el estudio, se indica la tendencia de compra y renta de vivienda que se genera entre jóvenes de entre 18 y 34 años.

El presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi), Armando Valencia Castillo, confirmó que las personas en ese rango de edad y con alto poder adquisitivo en Yucatán están interesadas en adquirir el tipo de vivienda denominada “loft”.

Explicó que el espacio que busca este grupo de personas es más angosto, no cuenta con jardín y es “abierto”, es decir, no existe una separación entre la sala y la cocina, todo ello da como resultado que ese tipo de casas no cuenten con tanto mantenimiento.

“En Mérida, los jóvenes, más que tamaño de casa, buscan una ubicación en la que se tenga todo; las colonias que tienen gran demanda son Montecristo, Montealbán, Cholul, y gran parte de la zona norte, así como algunas del oriente y poniente”, detalló.

Otro grupo de millennials, pero de nivel socioeconómico medio, adquiere casa mediante el Infonavit, pero con similares características habitables, “compacta” y de fácil mantenimiento.

“Son jóvenes que no piensan en tener hijos pronto; si viven en pareja, ambos trabajan, lo que da como consecuencia que tengan poco tiempo para hacer la limpieza del predio”, detalló.

Explicó que estas personas buscan una propiedad sin tener el gasto o el compromiso de mantenimiento que implica una casa antigua, con gran patio trasero o al frente; “lo que quieren es un concepto más minimalista, más conjunto, que sólo cuente con una recámara y un baño”.

Valencia Castillo mencionó que el precio de las viviendas varía, dependiendo del lugar en la que se ubiquen, ya que hay desde 320 mil hasta 2.5 millones de pesos.

Precios

De acuerdo con el portal Propiedades.com, las casas en venta con mayor precio para millennials de alto poder adquisitivo se ubican en la zona metropolitana de Monterrey, con un costo desde los 4.99 millones de pesos por inmueble, mientras que los de menor costo están en Mérida, a 2.29 millones.

De las ciudades que ofrecen vivienda de mayor precio destacan el Valle de México, con 4.89 millones de pesos, y Cuernavaca, con 3.5 millones de pesos, mientras que las más económicas se encuentran en lugares como Tijuana y León, donde se puede adquirir un inmueble entre 2.4 y 2.7 millones de pesos.

En el segmento de departamentos a la venta, los precios más altos se encuentran en Monterrey, con 4.5 millones de pesos, seguido del Valle de México, con 4.19 millones de pesos, y Guadalajara, con 4.09 millones de pesos.

En comparación, los lugares que ofrecen departamentos más “baratos” son Cuernavaca, con 1.4 millones de pesos, y Mérida, con 1.95 millones de pesos.

En lo que se refiere al precio de las viviendas en renta, los más altos están en el Valle de México, Tijuana y Monterrey, en donde el promedio es de 35 mil a 17 mil pesos mensuales. El menor costo para vivir en una casa en esa modalidad está en Mérida, Toluca, León, con precios de entre 13 y 15 mil pesos mensuales.

La lista de renta de departamentos con costos altos la lideran las mismas ciudades del centro y norte del país, como Valle de México, Tijuana y Monterrey, con precios que van desde 26 mil hasta 22 mil pesos. Las más económicas se encuentran en Toluca, Mérida y Cuernavaca, con costos mensuales de seis mil a 16 mil pesos.

En el estudio, que se efectuó a nivel nacional, se indica que los precios son una señal de la calidad de los servicios, opciones de interés y perfil de habitantes de sus colonias. También, se conceptualizan como lugares dinámicos que muestran alta concurrencia, flujo de nuevos proyectos y por consecuencia, atracción de residentes.