Minificciones que migran desde el armario

Escribir minificción tiene sus propias mieles, aunque éstas no van hacia una sola dirección: ante la falaz idea de que crear en el marco de la brevedad es “fácil” por parámetros de extensión, la intensidad capaz de retratar momentos y universos narrativos con la exactitud milimétrica de las palabras es una labor que ha de reconocerse. La minificción como subgénero narrativo aborda mayor espacio con el paso el tiempo, aún así, todavía tiene múltiples senderos por recorrer con más volumen, como lo es la creación de libros completos en la rama. No es que no existan materiales de minificción: es de gran regocijo la presencia de muchas antologías de invaluable calidad, así como aportes literarios gratamente arriesgados que ofrecen obras con una línea temática –cito como ejemplo a uno de los referentes clave: Agustín Monsreal–, aunque quizá por el tiempo en el que se identificó que se podía realizar esta faena aún son menos que otros géneros.

Por ello, leer “Armario de brevedades. Antología personal” (Versoterapia, 2020) ha resultado revelador. Su autor, Óscar Páez, es un joven escritor nacido en Veracruz y radicado en Guerrero; coincidí con su persona a través del proyecto literario Periódico Poético, de Tecpan. Nos conocimos por las letras, no en persona, y el acceder a su publicación es reconocer dos puntos: primero, que la creación de minificción sigue y crece; segunda, que es de la mano de noveles autores que esto continuará. Un escenario prometedor.

En “Armario de brevedades” podemos paladear un conjunto de 25 minificciones que Páez compila durante la pandemia y que refleja notoriamente dos líneas de este subgénero narrativo: por un lado, la ironía que desprende risas cómplices; y por el otro, la denuncia cruda que debe mencionarse, aunque las letras duelan. En algunos textos sale a relucir también la vena de poeta que comparte su autor, recurso muy útil en la minificción siempre que ésta no pierda su independencia. Introversiones, transmutaciones metafóricas y literales, anhelos y muerte(s) son tópicos que bajo el arma de la brevedad y la astucia literaria de un libro minificcionista nos ofrece Óscar Páez: el pescador que se convierte en ola, los cuentos de terror que muchas veces están más en lo cotidiano y no en lo sobrenatural, las invocaciones para subsanar anhelos nostálgicos, las venganzas sacras ante lo carnal, las cargas que ocasionan parálisis del sueño lejos de dormir, entre otras fotografías hechas texto que vale la pena leer directo su autor.

¡Que se siga leyendo minificción contemporánea! Y para este objetivo, por supuesto, se tiene que seguir escribiéndola. “Armario de brevedades” hace honor al género y al título, es un libro pequeño pero que, a la vez, se convierte en una invitación a nuevos lugares en dónde hallarlas. Esta vez fue el armario personal de Óscar Páez, pero podemos inundar la casa, la ciudad, el mundo. Este libro también hace la distinción acerca de la continuidad de producir minificciones. Queda en nuestras manos este armario de brevedades como canal hacia nuestras propias mudanzas.