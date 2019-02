Óscar Chan/MÉRIDA

Afiliados a la Coalición para la Defensa de los Derechos de los Mototaxistas (Codemo) acudieron a Palacio de Gobierno para solicitar la regulación del servicio que ofrecen en la entidad, ya que, aunque fueron “tolerados” por la administración anterior, no quieren continuar operando en la ilegalidad.

Julio César Cobos Escudero, secretario general de la Codemo, dijo este martes que muchas agrupaciones independientes cuentan con sus actas constitutivas y a pesar de ello no pudieron alcanzar la regulación o el otorgamiento de las concesiones, pues en años anteriores la Dirección de Transporte se los negó.

“Es la primera vez que venimos, estamos haciendo las cosas conforme a derecho, hemos metido peticiones por escrito. Ya tenemos integradas 26 agrupaciones a la coalición, algo así como 700 miembros de municipios del centro, sur, poniente y oriente del Estado”, abundó.

Como Novedades Yucatán ha informado en Mérida y otros municipios conurbados como Kanasín y Umán, suman miles los mototaxis “regulados” y un número importante de “piratas”.

Es tan redituable el negocio que incluso hay personas que ponen “flotillas” a trabajar y el conductor debe pagar una “renta” de 300 pesos el día.

Cobos Escudero remarcó que pese a que existen cooperativas que llevan años con acta constitutivas y están legalmente constituidas, la administración estatal les negó las concesiones y no les dieron respuesta al emplacamiento.

“El argumento de las autoridades es que no contamos con una concesión, estamos tolerados, más no concesionados, y es el pretexto para que no podamos dar este servicio y concretarlo conforme a derecho”, expuso.