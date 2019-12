Luto en el basquetbol yucateco: muere Eloy Cáceres Delgado

Redacción/Marco Moreno

De nueva cuenta el deporte en Yucatán se pone de luto tras el fallecimiento del ex basquetbolista Eloy José Cáceres Delgado, quien fuera uno de los baluartes yucatecos en la década de los 70 y 80 en el deporte ráfaga.

Ingeniero de profesión y basquetbolista de corazón, falleció a la edad de 64 años en Miami, Florida, donde estuvo en tratamiento de cáncer de próstata, por el cual perdió su partido más complicado.

Este mismo 2019, el baloncesto estatal tuvo dos decesos más, el primero, el de su amigo Raúl “El Güero” Rodríguez Berzunza, con quien también tuvo incontables batallas en la cancha, y el profesor José Obed Collí Argáez, incansable promotor y formador de basquetbolistas.

Eloy Cáceres fue puntal de la Universidad de Yucatán en la Liga del Sureste y defendió con todo a los Gavilanes del IMSS en el principal torneo de la región, el Circuito Peninsular de Básquetbol (Cipeba) y fue una de las principales personas que apoyó a Rodrigo Pérez Rivas “El Caballo”, jugador profesional, ya que jugaban la misma posición de poste.

Destacó en el Circuito Peninsular de Básquetbol (Cipeba).

Tras el deceso, “El Caballo” Pérez, entrevistado vía telefónica, destacó siempre el carisma de Cáceres Delgado, quien en todo momento sonreía y siempre apoyaba a todos con sus consejos a las jóvenes promesas.

“En lo particular, a mí me ayudó mucho, cuando yo inicié con los Jaguares de la Uady en 1991, el me apoyó mucho, ya que jugábamos la misma posición, pues siempre me aconsejaba y fue muy importante para mí”, agrego el ex basquetbolista.

Rodrigo Pérez reconoció que el basquetbol nuevamente está de luto, con una perdida más, pues recordó a “El Güero” Rodríguez, quien para él fue el jugador más completo de Yucatán, ya que jugaba sin problemas las 5 posiciones dentro de la duela.

Destacado empresario

El cuerpo del empresario y deportista será velado este martes de 11:00 a 23:00 horas en Maspons Funeral Home (Coral Gables SW 8th Street Miami, Florida 33135) y posteriormente se llevará a cabo un evento religioso a la medianoche. Tras la cremación del cuerpo, sus cenizas serán repatriadas a su tierra natal en enero próximo, debido a los permisos que se han de realizar.

Desde estas líneas enviamos nuestro pésame a su esposa Gabriela Wejebe Gené, hijos y demás familiares.

(Por Marco Moreno)