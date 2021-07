MÉRIDA, Yucatán.- Una mujer de edad avanzada falleció a la entrada del fraccionamiento Villas de Oriente de Kanasin , cuando al parecer la llevaban a consultar al médico y ya no llegó, pues exhaló su último suspiro a bordo del vehículo Chevy en el que era transportada.

Según se supo en el lugar, la mujer de nombre Nelly "N", de 69 años de edad, tuvo un infarto fulminante when estaba being llevada al médico, pero ya no alcanzó llegar al lugar y falleció en las puertas de la caseta de policía de la calle 65 x 8 de Villas de Oriente.

Los familiares reportaron lo ocurrido a las autoridades, quienes llegaron inmediatamente al lugar para verificar lo ocurrido; antes arrib los paramédicos, quienes han constatado el deceso de la doña.

Al lugar llegaron elementos de la Policía Municipal de Kanasín y personal del Semefo, quienes después de un análisis, determinaron que la funeraria se haría cargo de levantar el cuerpo.

