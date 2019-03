Novedades Yucatán/Mérida

A 12 años de convertirse en la cabeza de Grupo Nicxa, Gabriela Cejudo Valencia fue de las primeras mujeres en ingresar de manera activa a consejos empresariales, financieros y banqueros, círculos tradicionalmente dominados por hombres; confiesa que sintió miedo de enfrentarse a ese mundo, aunque ahora es considerada entre las 100 empresarias más influyentes del país.

Cuando su esposo Nicolás Xacur Gamboa falleció tuvo que hacerse cargo de la compañía inmobiliaria Grupo Urba, la empresa que dirigió su marido durante 34 años. Gabriela Cejudo tomó el timón y rebautizó la compañía como Grupo Nicxa, una operadora de restaurantes, hoteles y otras organizaciones pertenecientes al ramo inmobiliario.

En entrevista con Novedades Yucatán, la empresaria destacó que la vida le puso el reto de continuar con los negocios que dejó su esposo, en un mundo dominado principalmente por hombres.

“En mi primera reunión con el grupo de franquiciatarios todos eran hombres, y sí sentía nervios porque era la primera vez, y sí también un poco de miedo, pero me preparé muy bien para enfrentar las reuniones… Era un miedo más que nada a que las instituciones financieras no autorizaran los créditos o que no me aceptaran las franquicias”, recordó.

Cejudo Valencia aseveró que ahora las mujeres han conquistado espacios muy importantes en todos los sectores, y los círculos empresariales no se han quedado atrás, tal es el caso de las cámaras empresariales donde cada vez más féminas ocupan vicepresidencias y las dirigencias.

Señaló que las mujeres emprendedoras son más felices, puesto que dedican más tiempo a enfrentar los problemas cotidianos, primero los de la familia y después los del negocio, por lo que no les queda tiempo para deprimirse, “una mujer emprendedora siempre será muy feliz y compartirá esa felicidad con su familia, con su esposo e hijos”.