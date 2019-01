Luis Fuente/MÉRIDA

El Juez Segundo de Control, Luis Mugarte Guerrero, multó a un par de fiscales, una de ellas del Centro de Justicia para Mujeres, por los graves errores que cometieron y que no permitieron que este miércoles se llevara a cabo una audiencia de imputación contra un individuo acusado de incumplimiento de las obligaciones de asistencia familiar.

En la audiencia de este miércoles, que es de la causa penal 1872019, no se presentó el acusado porque la fiscal Yamile Arteaga, del Centro de Justicia para Mujeres, durante la integración de la carpeta de investigación, no comprobó el domicilio que el propio imputado proporcionó cuando compareció ante ella, y cuando acudió el actuario a notificar, se dieron cuenta de que este individuo no vivía en ese predio.

Esto propició que el acusado no pudiera ser notificado sobre que era necesaria su presencia en la audiencia de imputación.

Otro de los errores de la fiscal Yamile Arteaga fue que entregó copias de la carpeta de investigación a los tres defensores particulares que se nombraron ante ella en el Ministerio Público, pero a la hora de turnar el expediente no se dijo esto a la fiscal adscrita al Juzgado Segundo de Control, quien pidió que se notificara a un defensor público para asesorar al acusado durante la audiencia.

De estas anomalías se enteró el juez Mugarte Guerrero en la audiencia, en la que además la fiscal del Centro de Justicia para Mujeres se negó a dar copias de la carpeta de investigación al defensor público, bajo el argumento de que ya se las había entregado a los particulares en el Ministerio Público.

Todos esos errores cometidos por esta fiscal propiciaron que el acusado y sus defensores particulares no se presentaran a la audiencia, lo que también generó un retraso en el desarrollo de esta causa penal.

Por ello impuso a las dos fiscales una multa de 30 unidades de medidas de actualización (UMA), que es equivalente a la cantidad 2 mil 400 pesos y las exhortó a no continuar con este tipo de errores, pues de lo contrario les abriría un proceso por responsabilidad de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales.

El juez reprogramó la celebración de la audiencia para este viernes en el Centro de Justicia Oral de Mérida.