Multas de los 8 mil a los 2 mdp a establecimientos que excedan niveles de ruido en Mérida

Patricia Itzá/MÉRIDA

La dirección de Desarrollo Urbano de Mérida informó que las multas por no respetar las nuevas modificaciones al reglamento de protección al ambiente y del equilibrio ecológico, van de 8 mil a 2 millones de pesos por no cumplir con los niveles de ruido permitidos, no sólo en el Centro Histórico de la ciudad si no en todo el municipio.

El director de Desarrollo Urbano, Federico Sauri Molina, indicó que el reglamento establece los niveles máximos en la percepción hacia afuera, “por lo que si una persona vive a lado de un establecimiento en el que se reproduzca sonidos, pero no sobrepasa los decibeles autorizados, no habrá ningún problema”, indicó.

“Esta medida para todos los comercios será sencilla porque todo radica en bajarle un poco el volumen. Pero si se quiere tener un nivel de ruido máximo, tiene que ser en un lugar cerrado aplicando todas las medidas de insonorización como dicta el reglamento”, señaló.

El funcionario municipal aseveró que lo importante es controlar la propagación del ruido a las horas que no están permitidas.

Esto lo deben acatar no sólo restaurantes, bares o cantinas si no todo aquel comercio que emita sonidos como las tiendas que colocan una bocina a sus puertas para atraer a sus clientes.

“Este cambio le da autorización a la Dirección de Desarrollo Urbano de realizar los procedimientos jurídicos necesarios para aplicar sanciones y en su caso la suspensión”, detalló.

Finalizó explicando que lo importante es lograr una sana convivencia con el respeto a la Norma Oficial Mexicana NOM-081-SEMARNAT-1994.

Este nuevo reglamento es resultado de un intenso y amplio proceso de socialización que incluyó a vecinos interesados, a la Canaco y Canirac, al Patronato del Centro Histórico, así como dueños de bares y discotecas, expertos en urbanismo, entre otros.