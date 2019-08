Joven yucateco se prepara para el Mundial de Judo en Kazajistán

Marco Moreno/Mérida

Con la mente puesta en el triunfo para el Mundial de Cadetes de Judo, a celebrarse en Kazajistán, el judoca Elías Cuevas Aguilar visitó las instalaciones del Instituto del Deporte del Estado de Yucatán, donde se reunió con el director, Carlos Sáenz Castillo el cual apoyó económicamente al yucateco para su contienda internacional.

El atleta de 15 años, quien entrena en el Centro de Alto Rendimiento Kukulcán bajo las instrucciones de Reydel Alonso, se mostró muy feliz e ilusionado por esta nueva competencia, y habló con el titular del Idey sobre sus expectativas en este reto en su disciplina.

“Me siento muy emocionado, estoy preparado. He entrenado todo el año para esta competencia y espero buenos resultados. Eso me alienta, mi entrenador también me ayuda mucho y mi familia también”, comentó.

Cuevas Aguilar señaló que tuvo que realizar una preparación muy completa para llegar en forma al competencia en Kazajistán, del 23 al 30 de septiembre.

“He subido mi carga de entrenamiento. En las mañanas hago gimnasio y por la tarde entrenamientos técnicos, más las rutinas que me diga mi entrenador”, explicó.

Asimismo, Elías compagina sus entrenamientos con la escuela, ya que es estudiante del primer año de preparatoria en la Escuela Modelo, por lo que reconoció que mantener una vida de deportista es un poco complicado, por las tareas y la dieta.