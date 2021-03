Vivimos una era dorada para la educación, ya que hoy en día terminar una carrera universitaria es mucho más accesible que hace veinte años; sin embargo, a medida que el acceso a la educación es más cercano para todos, parece que la vida de las personas no mejora, pues pareciera que la educación no es de calidad.

Hoy más que nunca escuchamos decir que “un título universitario no garantiza nada”, pues es bien sabido que la información impartida en las aulas no representa un cambio para la sociedad, ya que, de serlo, los mexicanos viviríamos y pensaríamos mejor.

La razón parece no ser muy clara, sin embargo, lo es, ya que el problema de la educación es quién se encarga de ella y en el caso de este país es el gobierno, por lo que surge la pregunta: ¿Por qué el gobierno es el problema en la educación? La educación es deficiente porque es conveniente que sea así, ya que al controlar la información que se

imparte en las aulas puede controlar lo que la gente sabe o, si nos permitimos ir más allá, podemos decir que incluso afecta en la forma en que las personas ven el mundo.

El gobierno en este país no provee educación, provee adoctrinamiento, mismo que es replicado durante toda la vida de los estudiantes, ya que no conviene dar educación de calidad a los jóvenes, pues si tenemos una población educada y con criterio no va a dejarse llevar por discursos demagógicos o promesas sin sentido o lo que es peor (para ellos) si tenemos una población que conoce la verdad puede exigir lo que se merece, cosa que desde luego hoy no sucede.

Parece muy extremo todo lo ya mencionado, pero si razonamos un poco, podemos notar que es así, pues se nos imparte en clases la historia contada de cierto modo, con ciertas palabras y nombrando ciertas cosas, de forma que pareciera que México es un país pobre porque ha sido saqueado por los conquistadores, siendo que esos

eventos tienen más de 500 años, cuando hoy en día tenemos países con muchos menos recursos y que en menos de ochenta años han rebasado a México económicamente, como lo es por ejemplo, India, que ya ha iniciado su carrera espacial.

Y el dato anterior no va a informarse en las aulas, no lo van a conocer muchas personas, incluso muchas creerán las mentiras de los libros escolares, pero en este punto de la historia tenemos el internet y con ello una fuente de información más grande que la que imaginamos.

Una “educación” que adoctrina y no educa da como resultado un pueblo que no piensa, pero sí obedece, que no razona, pero lo cree todo y que está tan engañada que cuando le muestras la verdad no la cree, porque creerlo es reconocer la verdad, creer la verdad significa decidir y decidir en un país en que siempre te dicen lo que debes pensar es casi imposible.