Todas las personas desean llegar a la prosperidad, sin embargo, no todos saben que camino se debe recorrer para llegar a ello y en muchas ocasiones se suelen tomar decisiones que no sólo frenan nuestro crecimiento financiero, sino que además lo retrasan, por ello hoy te presento los 5 niveles financieros.

Nivel 1: Sobrevivencia financiera

La principal característica de las personas en este nivel es que dependen de una sola fuente de ingresos, esta circunstancia los somete a vivir al día en sus necesidades y gastos.

En este nivel se recomienda tener un control de gastos estricto, renegociar las deudas que se hayan obtenido con el tiempo y gastar menos de lo que ganan para poder crear un fondo que en caso de imprevistos o una buena oportunidad pueda utilizarse.

Nivel 2: Estabilidad financiera

A partir de este nivel podemos empezar a hablar de “Riqueza financiera”. Las personas que se encuentran en este nivel, ya cuentan con un fondo que les permite estar seguros en caso de imprevistos y aunque siguen dependiendo de un empleo, ya pueden visualizarse algunas inversiones que eventualmente los moverá a los niveles siguientes.

A partir de este punto, inicia la libertad.

Nivel 3: Seguridad financiera

En este punto el criterio de las personas comienza un cambio, entienden que la verdadera transformación en sus vidas está en las inversiones y no en los sueldos.

En este nivel, las personas ya disponen de algunos activos, sin embargo, aún no pueden desprenderse de su empleo, ya que su estilo de vida todavía no puede ser cubierto por sus inversiones únicamente.

La recomendación para las personas en este punto es plantearse metas claras y compromiso para llegar a los niveles siguientes,además diversificar las inversiones.

Nivel 4: Libertad financiera

En este punto las cosas empiezan a ponerse interesantes, pues la vida de las personas aquí es completamente distinta al primer nivel.

A este nivel, las personas no tienen que trabajar y es por una sencilla razón: Sus inversiones pagan su estilo de vida, es decir, que si tu estilo de vida es de $30,000 y tus inversiones te generan $30,000, se entiende que se ha alcanzado la libertad, y no dependes de un sueldo para poder pagar tus cuentas, esto te da la disposición total de tu tiempo y es el inicio del mejor estilo de vida que existe.

Nivel 5: Abundancia financiera

Estamos en el punto más alto, el estilo de vida que todos desean esta en este escalón. El tiempo ya no es una limitación, así que puedes realizar lo que más te apetezca y vivir como tú quieras.

El cambio hacia la prosperidad está en las buenas decisiones, cuando entendemos que existe una mejor vida y que con la información adecuada podemos alcanzarla es cuando en verdad podemos hacer algo al respecto, no se trata de lo que tenemos, si no de lo que hacemos, y recuerda hasta que no demuestres que puedes administrarr lo que tienes, no obtendrás más.