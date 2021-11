Las novedades editoriales generan interés, sobre todo cuando la autora es garantía literaria. Este año vio a la luz “El invencible verano de Liliana”, una obra autobiográfica y de denuncia escrita por Cristina Rivera Garza. Mucho se ha hablado de esta publicación ¡y qué bueno! Crear en México (acaso Latinoamérica) sobre justicia –su clamor, más bien– es algo que se está normalizando de manera ambiguamente peligrosa: no se puede dejar de nombrar, se espera enraizar una corresponsabilidad respecto a no bajar la voz pasen 1, 2 o 30 años, aunque tampoco se debe orientar a convertirlo sólo en un tema eficaz para contar historias en las que, tristemente, nos identificamos cada vez más. No confundir las cosas.

¿Qué es el tiempo? El acontecimiento que cimbró a la familia Rivera Garza, y que hoy nos sacude a todos, sucedió en 1990. Y es que el paso del tiempo no sólo se palpa en retrospectiva, esa exigencia de una justicia que aún no llega expuesta en 2021, sino también en los guiños que la autora nos da en el inicio del proceso.

Qué más puede ser el tiempo cuando tienes que pasar el día entre delegaciones, ministerios públicos, oficinas con servidores que viven el presente, pensando en la sagrada comida de las 3 de la tarde, pues todos los nombres que yacen en los folios que pasan día a día por sus manos se han convertido en eso: en números. Y si es un expediente con tres décadas de antigüedad, se suman otras adversidades.

También, ¿qué es el nombrar? Liliana, este nombre de siete letras, pasó años en cajas atisbadas en la casa familiar. No es para menos cuando has sido víctima de feminicidio en una época en donde el término como tal no existía, ni en la jerga popular ni en los códigos penales, pese a que los asesinatos de mujeres por razones de género no son nuevos. Entonces, de nueva cuenta, nombrar es importante: víctima, Liliana, feminicidio, feminicida.

Leer “El invencible verano de Liliana” es un acto de solidaridad y de memoria, de fuerza al nombrar lo que exige justicia, de ser parte de la historia; de observar desde diversas aristas el delicado mundo de las personas –no personajes– que terminan siendo partícipes de un hecho que todos anhelarían que nunca se hubiera llevado a cabo. Conocemos a una hermana, a unos padres, varios amigos y sí, al propio sujeto con las características que todas las Lilianas del mundo deberíamos no pasar por alto. Cristina Rivera Garza nos permite apropiarnos del invencible verano que habita en Liliana. Se habla y se hablará mucho de esto y ojalá sea incansable hasta que todas podamos gritar ¡lo logramos!

Por ello, este 12 de noviembre dialogaremos sobre feminicidio y literatura en torno a esta obra, actividad en conjunto del Cepredy y la Sedeculta, para honrar la memoria y pluralizar la reflexión. La cita es las 19:30 horas en la Biblioteca Pública Central Manuel Cepeda Peraza