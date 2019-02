Joel González/MÉRIDA

La naturaleza de la zona del sureste, ligada a la cultura maya y la explotación del caucho en Colombia, son fuente de inspiración de la muestra “Trópico sin fronteras”, que el artista Igor F. Solís presenta en la Galería del Centro Cultural Regional del Issste.

La muestra plasma 23 ilustraciones, 15 de ellas pertenecientes a la serie inspirada en Leticia, Amazonas colombiano y 8 obras de la serie Sisal (Ziz-ha) y sus especies, a través de las cuales explora esta conexión natural en la zona del trópico.

En las piezas de diversos formatos, que van desde 55 x 30 hasta 75 x 55, se muestra la diversidad de flora de esta la región, que expresa en dos ejes técnicos, como la acuarela y lápiz en color, todos ellos sobre soporte de papel.

La colección no intenta ubicarse como ilustraciones con denominación científica, por el contrario, conserva clara línea estética donde surgen composiciones cargadas de imágenes que juegan, se despliegan, se funden y se colapsan entre lo abstracto y lo figurativo, pero sin perder un lenguaje propio.

La propuesta sin límites que caracteriza al artista visual evoca tímidas figuras humanas con reminiscencias relacionadas con las comunidades indígenas, siempre en comunicación con la flora de esta región cálida de la tierra, creando profundas reflexiones, mientras que los cuadros solo dedicados a las especies igual conservan esta relación.

Igor F. Solís es un creador visual con una gran trayectoria graduado en la Escuela de Arte y Diseño del Instituto Pratt de Nueva York; ha llevado su obra por distintas partes del mundo exponiendo en importantes recintos culturales.

Ha publicado en revistas y ha realizado colaboraciones gráficas como la carátula del libro The Body’s Question; ha sido becario del National Endowment for The Arts, de Nueva York y de diversos apoyos fuera de México.

Sus colecciones han sido exhibidas en galerías públicas e independientes de varias ciudades del país.