La Navidad ha cambiado a través del tiempo, desde sus lejanos orígenes como una celebración íntima y limitada a una religión particular como es el cristianismo a una enorme fiesta globalizada en la que muy distintos pueblos unidos o no por la religión cristiana celebran la unión de la familia, intercambian regalos y comparten una cena muy especial. La sociedad de consumo ha encontrado en ella un producto magnífico para generar innumerables compras. En el mejor de los casos la Navidad ahora genera sentimientos de pertenencia, solidaridad, recuerdos de infancia, impulsa la convivencia familiar, promueve los sentimientos de paz; lo interesante es que para todo esto no es necesaria la Navidad, ya que esto y más puede lograrse a través de otras celebraciones.

Para los cristianos en general y los católicos en particular, la Navidad significa algo absolutamente distinto: celebran la humanización de Dios al hacerse hombre como nosotros a través del nacimiento de Cristo, celebran el cumplimiento de la promesa de salvación al mandar Dios a su hijo al mundo para su conversión y salvación, celebran que el Amor se hace ser humano y habita entre nosotros, celebran que al hacerse Dios un ser humano como nosotros dejamos de ser siervos y nos convertimos también en hijos de Dios y hermanos de Cristo al compartir la humanidad, porque Cristo no es un Dios revestido de carne humana, sino es un hombre tal cual, como somos los seres humanos que habitamos este mundo.

Antes del nacimiento de Jesucristo no existíamos y ahora existimos en la esperanza de un mundo mejor, no éramos y ahora somos hermanos en Cristo e hijos de Dios, no estábamos y ahora estamos en el camino de la salvación, porque para los creyentes el sentido último de la celebración de la Navidad es el nacimiento de Cristo con todo lo que eso significa para los seres humanos, trayendo la esperanza de la salvación eterna para todos, un mundo de paz y amor y la hermandad activa de los seres humanos.

¿Para los que no comparten la fe cristiana, qué les puede traer Cristo? Se puede tomar el mensaje de existir, ser y estar, procurando existir como seres que contribuyan a la edificación de un mundo mejor para los que nos rodean y nosotros mismos, siendo desinteresadamente bondadosos con nuestros semejantes no por mandato divino sino por el entendimiento claro de que el bienestar de todos es nuestro propio bienestar, estar viviendo siempre en la esperanza y la alegría, eligiendo siempre la felicidad sobre el dolor y no porque sea fácil, sino porque es la única y verdadera forma de vivir.

Que cristianos o no, católicos o no, lleguemos a abrazar la Navidad en su esencia verdadera y hagamos vida aquello de “Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad”. Una muy feliz y fecunda Navidad para todos ustedes.