La discusión, literalmente, no quiere decir pleito, sí confrontación de ideas con argumentos, válidos o no, de cada participante en este ejercicio. Tratar de imponer nuestros criterios o puntos de vista a nuestros interlocutores genera discusiones bizantinas que pueden derivar en francas desavenencias. Recién me pasó cuando, en Facebook, entré en una discusión sobre mi personaje favorito: Benito Juárez, y al argumentar con un compañero que no tratara de imponerme sus puntos de vista, como yo no lo hacía, cortó abruptamente el intercambio.

Hay temas en los que, por su naturaleza, no se puede llegar a un consenso, entre ellos política y religión (a los que se pueden agregar tópicos de actualidad como matrimonio igualitario y equidad de género), de los que generalmente no salimos bien librados del debate, y es sano, pero siempre debemos respetar el derecho a disentir.

Si entre amigos o compañeros debe primar el respeto en las discusiones, cuanto más entre funcionarios y políticos cuyo interés debe ser el bien común y garantizar el orden y el progreso de una comunidad, “mirando siempre por el bien de todos”, dice el clásico.

Quien más debe observar esa conducta es el presidente. Sin embargo, hay una franca confrontación del Ejecutivo con otros actores políticos o grupos de la sociedad civil, que no es sana para el país, porque no se vale que ante un tema como el del nuevo aeropuerto en Santa Lucía se descalifiquen los argumentos de un grupo de empresarios que apuestan por México, que invierten y generan empleos, y consideran (con avales técnicos de aquí y de otros países) que mejor hubiera sido continuar el de Texcoco.

“Hay una asociación que se llama Mexicanos por la Corrupción, ah me equivoqué, Mexicanos en favor de la Corrupción (…) y otros adversarios nuestros que se han dedicado a sabotearnos legalmente; son lo que promueven los amparos en contra de las obras y que no quieren que hagamos nada”, dijo AMLO durante una conferencia mañanera. Y respecto a la reforma educativa en la que se privilegió con creces a la CNTE, defendió las plazas automáticas a normalistas y dijo, desde aquí en Mérida, que si a sus adversarios no les gustó, “ni modo”.

Hay muchas cosas que a los ciudadanos no nos agradan: acciones de gobierno, actuación de servidores públicos, y lo que menos esperamos es una respuesta como las acostumbradas por el mandatario, que equivalen al “solo mis chicharrones truenan”. La diplomacia (guardar las formas equivale a ser educado) o los eufemismos, bien empleados, pueden ser una alternativa para evitar esos “ni modo” o “soy muy terco”. Además, terquedad no es sinónimo de perseverancia. Los niños son tercos; los hombres de carácter, perseverantes.

Uno espera de sus gobernantes, y de todos los servidores públicos, tolerancia, comprensión, atención a sus demandas y, sobre todo, respeto a nuestro derecho a criticar o disentir. Y aquí sí, ni modo, para eso están en el cargo.

Anexo “1”

Bots contra la Guardia Nacional

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, denunció esta semana que 500 mil bots contratados por dos empresas han difundido críticas contra la Guardia Nacional. Sin embargo, se negó a dar los nombres de las empresas involucradas. Y anunció que “en unos días más” se publicará el acuerdo de transferencia de los elementos de la Policía Federala ese cuerpo, que para entonces, dijo, contará con 92 mil elementos (la meta para 2021 es contar con 150 mil),bajo un solo mando y desplegados para cumplir con una sola política de seguridad.Aseguró que estarán capacitados en derechos humanos, adiestramiento en el uso racional y moderado de la fuerza, perspectiva de género, defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como en investigación, prevención, protección y demás aptitudes relacionadas.

Ojalá se consolide pronto este nuevo cuerpo, porque muchos policías federales, soldados y marinos no desean que se les cambie de institución; los primeros han recurrido a bloqueos y manifestaciones e incluso se han amparado para evitar el cambio o pedir que se les liquide conforme a la ley. En cuanto a los militares, seguirán un buen tiempo apoyando a la GN.