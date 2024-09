Niega ex Alcaldesa de Espita las acusaciones del nuevo munícipe

La ex alcaldesa de Espita, Martha Eugenia Mena Alcocer, reconoció que cerró las cuentas bancarias del Ayuntamiento de Espita cuya gestión concluyó el 31 de agosto, pero que el nuevo presidente municipal Mario Isaías Sánchez Esquivel, quien entró en funciones el 1 de septiembre, ya recibió esta semana un depósito por 7 millones 31 mil 702 pesos por concepto de participaciones.

“Cada administración municipal tiene sus cuentas, o sea cuando iniciamos la administración nos piden abrir nuestras cuentas, y al final de la administración debemos cerrar esas cuentas. Yo cuando empecé mi gestión fue con cuentas nuevas, de hecho tenemos que ir a buscar a la Secretaría de Administración y Finanzas el primer cheque para que podamos pagar a empleados y pagar insumos que necesitemos”, dijo ayer Martha Mena en su derecho de réplica respecto de las declaraciones que realizó el nuevo alcalde, Mario Isaías Sánchez, el pasado miércoles 4 de septiembre quien dijo que la ex alcaldesa dejó $0.00 (cero pesos) en las cajas y los registros financieros del Ayuntamiento de Espita.

En este sentido, Martha Mena dijo que esta semana el nuevo alcalde, Mario Isaías Sánchez recibió en sus cuentas nuevas: en el rubro de Participaciones la cantidad de 1 millón 105 mil 678 pesos; en el rubro de Fortalecimiento (que incluye el pago de policías y energía eléctrica) recibió 1 millón 280 mil 258 pesos; en el rubro de Infraestructura recibió 4 millones 645 mil 766 pesos.

“Entonces yo no sé porque dice que no tiene recurso si ya le depositaron, y él ya tiene eso en sus cuentas de pago”, afirmó Mena Alcocer quien agregó que “esto es nada más una forma de justificar para que no de apoyos o para que no pague a sus empleados, porque escuché rumores de que le dijo a sus empleados que esta quincena no les va pagar porque no cuenta con el recurso, prácticamente está buscando cómo justificar que no está haciendo nada”.

Asimismo, expuso que “Espita está totalmente sucio, desde que él (Mario Isaías Sánchez) recibió el municipio, están muy sucias las calles, no se ha trabajado como antes, en la administración que estuve teníamos barrenderas por todos los puntos tanto del Centro Histórico como de las calles principales, y ahorita no se está haciendo el trabajo, entonces en lugar de estar echando culpas debe buscar soluciones a los problemas que hay, no lamentarse ni echar culpas, él es la autoridad y debe estar buscando la manera de cómo resolver”, dijo Martha Mena.