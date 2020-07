MÉRIDA.- Niños de Seyé salieron junto con sus padres y vecinos a bachear las calles del municipio.

Reyes Huchim Kuk, un joven maestro de la localidad, puso de sus recursos para comprar dos volquetes de gravilla y, junto con sus vecinos, rellenar los enormes hoyos de las calles 31 entre 20 y 22 y 18 entre 31 y 33 de la colonia San José.

En breve entrevista, Reyes dijo que tomó la decisión de hacer el “bacheo” luego de que vio a un niño caer de un mototaxi, luego de que éste se volteó al meterse a uno de los enormes huecos que ya ocupan casi todas las calles del municipio.

“No pude dormir desde ese día y me propuse hacer algo para que, al menos por esta calle, no vuelva a suceder algo así; me atormentó ver al niño llorando y gritando de dolor.”, señaló el joven mentor.

Lo que más llamó la atención fueron dos niños y una niña que, con pala en mano, ayudaban a sus padres rellenando los huecos de gran tamaño dando un ejemplo de civilidad.

No es la primera vez que vecinos de esta colonia se organizan para cubrir, aunque sea con tierra, los enormes baches.

Anteriormente, un comerciante conocido como “Kisho” y un profesor de ballet de nombre Edilberto Aké, hicieron lo mismo con los hoyos, ubicados en la calle 20 entre 29 y 31 y 29 esquina con 31 de la misma colonia San José.