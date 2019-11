Casi un hecho ley que prohíbe llevar a niños en moto en Periférico y carreteras de Yucatán

Israel Cárdenas/MÉRIDA

Circular en motocicleta acompañado por un niño menor de 5 años de edad en el Periférico de Mérida y en las carreteras estatales de Yucatán estará prohibido.

Lo anterior, luego de que este jueves la Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda e Infraestructura del Congreso del Estado aprobó el dictamen de reforma a la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado.

Al respecto, la presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Lila Rosa Frías Castillo aseveró que se prohibirá que en carreteras estatales y federales, que sean adscritas al Estado, bicimotos, motocicletas, cuatrimotos y aquellos similares no podrán transportar a personas menores de cinco años o que hayan cumplido dicha edad.

Ello debido a que no pueden sujetarse por sus propios medios o apoyar sus pies en el pedal de pasajero.

“El tema se segmentó únicamente al Periférico de Mérida y a las carreteras estatales, sobre todo porque sabemos y entendemos que en los municipios incluyendo Mérida la motocicleta es un elemento de movilidad de muchas familias", detalló.

Sin embargo, continuó, no dejamos de ver una realidad: el riesgo que un padre de familia corre al subir a un niño, pues sus piecitos no llegan a los descansos de la moto, por lo que corre el peligro de que no se pueda agarrar con seguridad.

"Además, no hay un casco del tamaño y no podemos dejar de ver que esto es un riesgo. Sabemos que hay una necesidad de movilidad, pero hay un riesgo a la vida de los niños, donde los adultos somos responsables”, dijo Lila Frías.

La legisladora analizó que la reforma en la materia más adelante pueda ser mejorada y perfectible.