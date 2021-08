Yucatán, ante un invisible peligro “bajo sus pies”

MÉRIDA, Yucatán.- El manto freático de Yucatán aún no vuelve a los niveles previos a la tormenta tropical “Cristóbal” que azotó la entidad en junio del 2020, con la que el año pasado comenzó la inundación histórica del subsuelo yucateco.

El especialista en hidrología y meteorólogo Juan Vázquez Montalvo informó que están latentes las dificultades que Yucatán atravesó el año pasado. Sin embargo, muchas personas, como la magnitud del problema no está a la vista, creen que todo está bien, pero actualmente hay un metro más de agua sobre el nivel normal del que teníamos el año pasado.

“Antes de todo el problema que hubo el nivel del manto freático estaba a medio metro de altura; llegó ‘Cristóbal’ y alcanzó a tres metros, es decir, ahora estamos como si hubiera pasado este fenómeno; julio y agosto del año pasado fueron muy secos, más que este año, y el nivel bajó un metro, se quedó el agua en dos metros (por arriba)”, indicó.

Comentó que vinieron los ciclones “Gamma”, “Delta” y “Zeta” y el incremento fue de 3.20 con lo que llegamos a los 5.20, lo que provocó el problema mayúsculo en las comisarías del norte y la parte noroeste del Estado entre Tizimín y Río lagartos.

“El año pasado la diferencia eran tres metros, ahora es de dos metros, estamos en mayor peligro; ‘Gamma’ y ‘Delta’ no fueron ciclones de viento sino de agua, dejaron casi 400 litros por metro cuadrado, estamos en peligro prácticamente”, expuso.

El especialista comentó que la parte noroeste de Mérida, que abarca varias colonias y las comisarías del norte, se encuentra muy cerca del nivel que alcanzó el año pasado que fue de 5.20 metros y con una lluvia de 400 litros por metro cuadrado, intermitente, se alcanzaría prácticamente ese nivel.

“Ha estado lloviendo mucho, y aunque estas precipitaciones solo caen en el sur de Mérida y en las comisarías, todas esas aguas vienen al norte para buscar salir al mar e incrementan el nivel del agua subterránea, es la razón por la que estamos por arriba, porque aunque no caigan las precipitaciones en la ciudad, si llueve al sur de la capital se escurre hacia la costa”.

Peligro latente

Precisó que el peligro está latente, si caen precipitaciones diario por ratitos no pasa nada, pero si llegan los 400 o 500 litros de golpe en un día o horas inmediatamente se verá el reflejo del incremento del nivel del manto freático.

El experto en hidrología explicó que otro problema que tuvimos este año es que en la costa, de mayo a julio, llovió el total de todo el año, es decir los 600 litros por metro cuadrado, por lo que el nivel del agua se elevó, esa agua va en sentido contrario, es decir, hacia el norte de Mérida.

Destacó que el nivel no corre y se mantiene, como que se estanca porque hay una burbuja de agua en la costa que no la deja pasar, cuando el año pasado el agua estaba libre para salir al mar, por lo que si continúa lloviendo en el sur y se tiene el “tapón” en la costa, los meridanos que estamos en medio de esta situación, enfrentaremos grandes dificultades.

“Si cae una lluvia muy fuerte no se va a drenar tan fácilmente, va a llevar su tiempo; el año pasado bajaba hasta 1 centímetro por día sin lluvia, ahora 2 milímetros por día si no caen precipitaciones, se está tardando en absorber el agua porque no tiene a donde ir”, advirtió.

Resaltó que hay zonas en la costa, como en Telchac y San Crisanto, en las que no pueden desaguar sus piscinas porque el agua está prácticamente a 1.30 o 2 metros de profundidad y las piscinas tienen esa profundidad y no pueden desaguar, cuando intentan hacerlo queda una lámina de agua sucia que no se va, porque es el nivel normal del acuífero.

“Me tocó ir a ver una, que no está honda, tiene metro y medio pero está por debajo de nivel del suelo y lógicamente no se puede desaguar aunque lo hicieron con bomba y sale más agua de su desagüe, no tiene ni para cuando”, expresó el especialista.

El especialista en hidrología y meteorólogo Juan Vázquez Montalvo agregó que en la zona de Telchac Puerto ha llovido mucho, aunque no hay mediciones, estuvo platicando con personas de ahí y comentan que ha llovido tanto como en Progreso, además que fue a ver las charcas salineras de la zona y todas están inundadas.

