No habrá aumento de salario para los diputados de Yucatán para el próximo año, declaró el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Víctor Hugo Lozano Poveda.

Agregó que esta LXIII Legislatura es la cuarta que de manera consecutiva ha determinado continuar con el mismo salario para los legisladores.

“Puedo asegurar que para los diputados no habrá aumento; hay que recordar que desde hace cuatro legislaturas ganamos lo mismo, no ha cambiado el sueldo ni las prestaciones, no se ha aumentado la carga tributaria a los ciudadanos”, manifestó el también coordinador de los diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN).

Presupuestos para los diputados de Yucatán

Respecto al proyecto de presupuesto 2023 del Poder Legislativo, tasado en 242 millones 410 mil 133 pesos, que se envió al Gobierno del Estado para incorporarlo al paquete fiscal, Lozano Poveda declaró:

“Se considera un aumento del cinco por ciento, que está por debajo de lo estimado de la inflación, al igual que el de la Auditoría Superior del Estado (que depende del Congreso), se manejó más o menos con los mismos estándares, no rebasar un rango de 5.4 o 5.7 por ciento, lo que está muy por debajo del estimado de la inflación para Yucatán”.

“Creo que estamos siendo muy congruentes con los tiempos que vive el Estado, hemos ejercido mecanismos muy oportunos de reingeniería tanto legislativa como administrativa, esto nos da la razón, desde el primer momento fuimos muy claros en el sentido del buen manejo de los finanzas públicas”, dijo Lozano Poveda.

Guardia Nacional

Por otra parte, a pregunta expresa dijo que están en espera de recibir la minuta con proyecto de decreto del Congreso de la Unión por el que se modifica el artículo Quinto Transitorio del decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución, en materia de Guardia Nacional, aprobado esta semana en la Cámara de diputados.

Al respecto, manifestó: “vamos a estar a la expectativa, Acción Nacional ha dejado muy claro el sentido que tiene respecto a este tema y vamos a esperar que llegue la minuta y a darle cauce en su momento, sin prisas, pero sin pausas. Vamos a hacer un análisis profundo de este tema”.