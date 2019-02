Israel Cárdenas/MÉRIDA

Aunque el relevo de los titulares de las delegaciones del Gobierno Federal en Yucatán ha sido “ágil”, en comparación con el sexenio anterior en el que los cambios se prolongaron incluso más de un año, estos enroques han incomodado a morenistas.

Esto se debe, señalan, a que las negociaciones para el nombramiento de los nuevos funcionarios han incluido a personajes identificados con otras fuerzas políticas, lo cual ocurre al tiempo de que se dan los primeros despidos masivos del personal operativo.

De diciembre a la fecha se ha efectuado al menos 15 nombramientos de primer nivel en las representaciones federales con sede en esta entidad, en tanto que al menos otras diez dependencias aún no tienen titulares ante la renuncia de sus anteriores directivos.

Llama la atención que el coordinador estatal de programas de desarrollo del Gobierno Federal, Joaquín Díaz Mena, dijo que no está autorizado para dar una opinión respecto de las funciones que desempeña desde el 18 de diciembre pasado.

Sobre este tema, el presidente estatal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Mario Mex Albornoz, se mostró extrañado de algunos nombramientos en las delegaciones del Gobierno Federal, porque claramente son personas vinculadas por muchos años al Partido Acción Nacional (PAN).

Indicó que quienes ocupan los cargos tendrán que responder por sus actos y advirtió que no “quieren oportunistas” y no están de acuerdo con quienes han sido adversarios políticos, que vienen de otros partidos, “que no han trabajado en el proyecto de nación, no están identificados con él y por tanto no tienen una cercanía con el Presidente de la República”.

En este contexto, fuentes confiables del Gobierno Federal en esta entidad informaron que aún no se ha realizado la primera reunión plenaria de los encargados de las representaciones federales y que aún no se clarifica si la coordinación de estos funcionarios continuará en manos de quien encabece la representación de la Secretaría de Gobernación o si pasará a la Secretaría del Bienestar.

Asimismo, en delegaciones como el Instituto para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el 31 de enero vencieron contratos de la mayoría del personal, del cual aún no se ha informado si serán ratificados, mientras que en el Organismo de Cuenca Península de Yucatán de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se registraron despidos de decenas de personas, lo que incluso generó una protesta.

“En el caso de la gente que ha colaborado con el movimiento de López Obrador, desde luego vemos con buenos ojos que ocupen espacios en las delegaciones del Gobierno Federal en Yucatán, sobre todo si tienen trayectoria dentro del partido, con especial énfasis con los fundadores, mucho trabajo, mucho sudor nos ha costado construir esto, prácticamente desde cero, y más en un Estado tan complicado como Yucatán, es bueno que las personas que han trabajado por ello sigan, y que lo hagan en consonancia con el proyecto de nación”, apuntó el presidente de Morena.

Arribistas

El que Morena se haya convertido en la principal fuerza política del país ha generado que personas vinculadas a otros partidos políticos acudan a afiliarse.

Al respecto Mez Albornoz señaló que en este momento este procedimiento no está vigente en Yucatán.

"Será hasta noviembre cuando se reactiven las afiliaciones a este instituto político para evitar que arribistas se integren a sus filas con la intención de obtener algún cargo público", resaltó.

“Hay gente que se acerca a Morena y que militó en otros partidos políticos, ya sabemos quiénes son y no permitiremos que el partido sea un escalón para sus fines personales. Aquí los militantes están empapados hasta la médula del proyecto alternativo de nación, de los estatutos, de los principios y el programa de acción, es una militancia firme, bien preparada y comprometida”, informó.

Agregó que en octubre se renovarán las presidencias nacional y estatal, así como el Consejo Nacional y el Consejo Estatal. Asimismo, en este momento se preparan para dejar una estructura territorial firme y con comités seccionales operando en todo el Estado.

“La invitación es a toda la militancia para trabajar en los comités, en cada sección electoral de mínimo ocho afiliados, puede ser hasta 60. Revisaremos esa parte de la estructura y la organizaremos, daremos formación y capacitación política”, apuntó.

Morena agregó que el proceso para elegir al nuevo presidente estatal en Yucatán implicará la realización de cinco asambleas distritales en la que podrán participar más de 30 mil afiliados en el Estado.

En cada asamblea, una por cada distrito electoral federal, se elegirá 10 consejeros para tener 50 en el Estado, de los cuales 25 serán hombres y 25 mujeres.

El instituto político precisó que de entre los 50 consejeros electos surgirá el consejo estatal que será encabezado por un presidente, y luego elegirán a quien será su presidente estatal.