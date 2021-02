Con las orejas desgarradas por el cubrebocas, con un callo en la nariz por el peso de los goggles, con el sudor que escurre por todo el cuerpo bajo el infernal calor de un overol de protección, así trabajamos los miembros del área de la salud.

Desde hace un año hemos convivido con la muerte, retándola a diario bajo el miedo de contagiarnos y contagiar a nuestra familia. Dando todo lo que se puede dar y superando una tras otra adversidad, pero a mucha gente, en especial a nuestro gobierno, parece que se le ha olvidado.

Bajo promesas políticas que buscan votos inició una supuesta campaña de vacunación, se vendió como la ayuda al personal de salud cual mentira política. En el Facebook, con publicidad pagada, el gobernador anuncia con bombo y platillos la llegada de cada vacuna como si él las hubiera comprado, pero, cuando se le cuestiona, la misma cuenta de Facebook te responde: "Esto es problema del gobierno federal". ¡Claro!, es más importante el voto en las elecciones que la ayuda a la población y pareciera que tanto gobierno federal como estatal se olvidan de vacunar a todos.

Recuerdo que decían: se vacunará al personal de salud que tiene contacto con Covid, pero he visto administrativos y médicos que se ocultaron durante toda la pandemia y ya recibieron su dosis y los que estamos al frente de batalla seguimos esperando a que nuestra vacuna llegue junto con la de toda la población en lo que el miedo sigue. Se vacunaron los hospitales importantes ¡Claro, hay que figurar! Pero se les olvidaron los consultorios de 24/7 que combaten el virus en los lugares más pobres, se les olvidaron los médicos de farmacias que cargan con el rebose de quienes no pueden pagar un hospital privado ni esperar las largas filas del O'horan. Se olvidaron del personal de salud de los hospitales privados, que, por cierto, vemos un enorme número de pacientes. Por ahí escuché a una persona que comentaba que a los privados no es necesario darles la vacuna, pues ganan dinero al estar ahí por gusto, que se arriesgan a la muerte porque quieren. Vaya idiotez, también los que trabajamos en hospitales privados somos empleados, también sudamos como los de los hospitales públicos, también ayudamos a pacientes Covid por un sueldo y como cualquier persona, también tenemos miedo.

Es cierto que nosotros elegimos nuestras carreras, somos médicos y enfermeras por vocación, pero no estudiamos para morir, para ver morir a nuestros compañeros y para contagiar y sentir que hemos matado a nuestros familiares por culpa de la gente inepta que sigue haciendo "covifiestas". No podíamos dejar de ser el personal de salud sólo porque llegó una pandemia, no podíamos salir corriendo cobardemente cuando la gente más nos necesitaba, ahora, les pido su apoyo, todo el personal de salud no vacunado los necesita. La pandemia no está bajando, a la gente le importa menos contagiarse, nuestro riesgo aumenta y el gobierno nos ha olvidado, no se expongan.

Sr. Andrés López, Sr. Mauricio Vila, les exigimos, de la manera más atenta, siendo parte del pueblo que puso su confianza en ustedes, que se garanticen las dosis y aplique la vacuna a todo el personal de salud de primer contacto a la brevedad posible. No se olviden de nosotros.