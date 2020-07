MÉRIDA.- En solo 15 días, las infecciones respiratorias conocidas como Enfermedad Tipo Influenza/ Infección Respiratoria Aguda Grave (ETI/IRAG) pasaron de 2 mil 949 a 5 mil 990, presentando un incremento de 103 por ciento.

Estos contagios, correspondientes a la temporada interestacional de influenza 2019-2020, que inició la segunda semana de mayo, son cuadros gripales que incluyen infección respiratoria aguda, neumonía y bronconeumonía asociados a algún subtipo de influenza. Hasta la semana 27 (corte al 2 de julio), ninguno de estos casos sospechosos se ha confirmado como influenza, por lo que el estado permanece libre de este padecimiento, según el informe de la Secretaría de Salud del Gobierno de México.

Con respecto a la temporada 2019-2020, el incremento de casos de ETI/ IRAG es considerable, ya que para el corte de la semana 27 se tenían 99 casos y cinco confirmados a influenza, con una defunción.

El incremento de casos de ETI/IRAG puede obedecer a la actual pandemia de Covid-19. Especialistas han señalado que como parte de estos casos puede haber contagios de coronavirus sin diagnóstico. “Yo creo que allí van muchas, si no es que la mayoría, allí también van los Covid. Lo que pasa es que muchos no tienen diagnóstico, pero sería raro que en plena intensidad de la epidemia de Covid-19, desapareciera la influenza, pero se incrementaran otras infecciones respiratorias. Eso no tiene sentido”, aseguró el infectólogo Alejandro Macías.

En este período interestacional hacia la temporada fuerte de influenza, que ocurrirá entre octubre y abril del próximo año, de acuerdo con las autoridades, se caracteriza por tener una baja circulación de influenza y de otros virus.

Los diagnósticos de los casos de ETI/RAG se deben de confirmar con exámenes de laboratorio, por lo que aun cuando no hay casos positivos a la fecha, en las siguientes semanas podría darse a conocer la confirmación de contagios con un posible incremento con respecto al año pasado.

A nivel nacional, hasta esta semana se tienen 176 mil 458 casos de ETI/ IRAG (probables a influenza) y solo un caso positivo en el cual, el paciente falleció.

De acuerdo con la guía clínica “Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Influenza A (H1N1)” del IMSS, se considera caso sospechoso a toda aquella persona con enfermedad respiratoria febril aguda (Enfermedad Tipo Influenza, ETI) o Insuficiencia Respiratoria Aguda Grave (IRAG).

La influenza es una enfermedad de las vías respiratorias causada por un virus. Quien enferma de influenza puede presentar complicaciones graves e incluso poner en riesgo la vida.

Como el virus de influenza es muy contagioso y agresivo, el verdadero problema es no acudir al médico para detener la infección.

Ante cualquier síntoma consulta a tu médico, recibir tratamiento en las primeras 48 horas reduce el riesgo de complicaciones y el número de personas a las que se puede contagiar.

Si se presenta fiebre mayor a 38.5 C, dolor de cabeza intenso y tos seca acompañada de uno o más de los siguientes signos o síntomas: conjuntivitis, ataque al estado general y dolor generalizado en articulaciones, la persona deberá acudir de inmediato al médico.