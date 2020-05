Se espera calor de al menos 42 grados para Yucatán

MÉRIDA, Yucatán.-Para este domingo 17 de mayo se prevé un ambiente muy caluroso y probabilidad de lluvia ligera aislada por la noche en el municipio de Mérida.

Cielo parcialmente nublado por la mañana, incremento de nublados por la tarde además de intervalos de chubascos en Yucatán y Quintana Roo, todas con descargas eléctricas.

Se pronostica una oleada de calor con ambiente de caluroso a muy caluroso cielo medio nublado a mayormente despejado y viento del este y sureste una temperatura máxima de 36 C a 38 C en la costa y de 40 C a 42 C en el interior del estado.

Se recomienda tomar precauciones por ambiente muy caluroso en extremo

Ayer sábado así se reportó la temperatura máxima en las estaciones UADY y de la Conagua para Mérida:

Fiuady norte: 39,4 C

Ciafeme nororiente: 40,4 C

Observatorio suroeste: 40,1C

GERPY poniente: 40,0 C

Interior del estado: