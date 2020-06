Se disipa el polvo del Sahara y regresan las lluvias a Yucatán

MÉRIDA.- A partir de hoy regresan las lluvias después de que ayer terminó de pasar el polvo del Sahara, señaló el meteorólogo Juan Vázquez Montalvo.

Precisó que habrá lluvias por la tarde y noche, como son las precipitaciones de temporada, posiblemente todos los días, y no se descartan rachas de vientos de agua, de hasta 50 kilómetros por hora.

También puede haber descargas eléctricas y se pueden presentar acumulados importantes en algunas zonas, pero no como ocurrió con la tormenta tropical Cristóbal que llovió cinco días.

“Mientras no venga otro ciclón, no volveremos a tener varios días de lluvia, si se forma alguna depresión o área de mal tiempo podría darse el caso que lloviera todo el día, pero por el momento el Atlántico está tranquilo y no hay ninguna formación en puerta”, comentó.

Sin embargo, Daniel Rosas Sánchez, responsable del Observatorio Atmosférico de Mérida de la Facultad de Química de la Uady, dijo que la mala calidad del aire se mantendrá hasta este fin de semana, a pesar de que el polvo del Sahara se ha retirado.

Señaló que esto se debe a que se tuvo una gran presencia de estas partículas como no se había visto desde hace 50 años.