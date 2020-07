Lunes caluroso con cielo nublado y fuertes lluvias vespertinas

MÉRIDA, Yucatán.- Para este lunes se espera un ambiente de caluroso a muy caluroso con cielo medio nublado con potencial de ocurrencia de lluvias por la tarde y noche con vientos del este y sureste se espera dominen durante el día; las lluvias podrán estar acompañadas de rachas de viento y carga eléctrica

Según el Comité Institucional para la Atención de Fenómenos Meteorológicos Extremos de la UADY, la temperatura mínima esperada es de 23 C a 25 C en el amanecer y la temperatura máxima esperada de entre 33 C a 35 C en la costa y de 36 C a 38 C en el interior del estado.

Una vaguada en el occidente de la península de Yucatán, en interacción con la entrada de aire cálido y húmedo proveniente del mar Caribe, generarán probabilidad para lluvias con intervalos de chubascos en el noreste, sur y noroeste de Yucatán, norte y sur de los estados de Campeche y Quintana Roo.

Martes

El dominio de un sistema de alta presión sobre la región, en interacción con la cercanía de la nueva onda tropical sobre el golfo de Honduras, generarán condiciones de cielo despejado a parcialmente nublado con probabilidad para lloviznas e intervalos de lluvia en el oriente y sur de los estados de Yucatán y Campeche, así como en el norte y sur de Quintana Roo.

Las temperaturas serán calurosas a muy calurosas durante el día y cálidas al amanecer. Viento de dirección este cambiando al noreste de 15 a 25 km/h y rachas mayores a 40 km/h sobre el litoral costero.