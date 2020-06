MÉRIDA.- Para este domingo 7 de mayo se prevé un ambiente caluroso de mayormente despejado a medio nublado con posibilidad de chubascos, con temperatura mínima de 23 C a 25 C en el amanecer y la temperatura máxima 33 C a 35 C.

Para este día, se prevé que la tormenta tropical “Cristobal” toque tierra en el sur de Estados Unidos, el aporte de humedad que dejó a su paso mantendrá pronostico de chubascos en el norte, noreste y sur de Yucatán, centro y sur de Campeche, así como chubascos con puntuales

fuertes el sur y norte de Quintana Roo.

Las temperaturas serán calurosas a lo largo del día y cálidas en la madrugada, con vientos dominantes del sur-sureste de 15 a 20 km/h con rachas mayores a 45 km/h.

Sábado

Este sábado predominó un ambiente caluroso con cielo de mayormente nublado a medio nublado con algunos chubascos y vientos del sur y suroeste con rachas de viento.

Las temperaturas máximas y las láminas de altura de agua registradas en las estaciones UADY y de la Conagua en Mérida y interior del estado fueron:

Mérida

Fiuady norte: 31,1 C y 7,4lts/M2

Ciafeme Nororiente: 31,1 C y 0,4 lts/M2

Observatorio conagua : 31,0 C y 0,8 lts/M2

Gerpy poniente: 30,5 C y 6,7 lts/M2

Interior del estado: