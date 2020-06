Se espera un inicio de semana lluvioso y con vientos para Yucatán

MÉRIDA, Yucatán.- Para este lunes 1 de junio se prevé un ambiente caluroso con cielo de mayormente nublado a medio nublado con potencial de ocurrencia de lluvias acompañadas de rachas de viento y carga eléctrica vientos del este, según información proporcionada por el meteorólogo de la UADY, Juan Vázquez Montalvo.

La temperatura mínima esperada al amanecer de entre 22 C a 24 C y la temperatura máxima de entre 26 C a 29 C hacia el mediodía y primeras horas de la tarde.

Como informamos ayer, las intensas lluvias se deben al paso de la onda tropical 3 y a la proximidad de los remanentes del ciclón tropical "Amanda" a la península, los cuales saldrán al Golfo de México por la bahía de Campeche, según Protección Civil.

#Aviso



Saldo de la Depresión Tropical #Amanda se localiza en tierra al noreste de Guatemala a unos 395 kms al sur de #Yucatán.



Por su ubicación y pronóstico de trayectoria, se esperan lluvias fuertes para este lunes y martes, por lo que se recomienda a la población (1/2) pic.twitter.com/44V15t8MGj — Protección Civil Yucatán (@procivy) May 31, 2020

Domingo

Ayer se registraron las siguientes temperaturas máximas y las alturas de lámina de agua precipitada en las estaciones UADY y de la Conagua para Mérida así como en el interior del estado.

Mérida

Fiuady norte: 29.8 C y 8.6 lts/M2

Ciafeme Nororiente: 30.0 C y 9.2 lts/M2

Observatorio aeropuerto suroeste: 30.1 C y 19.4 lts/M2

Gerpy poniente : 30.5 C y 12.5 lts/M2

Interior del estado