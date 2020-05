Prepárense, se espera un domingo nublado y con lluvias

MÉRIDA, Yucatán.- Para este domingo 31 de mayo se prevé un ambiente caluroso con una temperatura máxima de 31 a 33°C en Mérida y probabilidad de lluvia moderada a fuerte acompañada de actividad eléctrica después de mediodía.

El ambiente será de caluroso medio nublado con lluvias y tormentas acompañados de rachas de viento y carga eléctrica, el viento soplará del este y noreste, con una temperatura mínima al amanecer de 22 C a 24 C y una temperatura máxima de 29 C a 31 C en la costa y de 34 C a 36 C en el interior del estado

Hay un canal de bajas presiones que se extenderá desde el sur de la península de Yucatán, aunado al ingreso de humedad del sistema con potencial ciclónico o posible ciclón tropical, el cual se localizará en el Istmo de Tehuantepec, esto favorecerá condiciones de cielo nublado y tormentas fuertes a muy fuertes en el sur y noroeste de Yucatán, tormentas muy fuertes con puntuales intensas en el sur y norte de Campeche, así como en el sur de Quintana Roo.